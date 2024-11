Startseite Ermittlungen gegen Geburtsärztin: Rechtsberatung als Betroffene durch die Kanzlei Friese und Adelung Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-11-22 15:53. Die Kanzlei Friese und Adelung unterstützt betroffene Patientinnen nach möglichen Behandlungsfehlern bei Geburten in der RoMed Klinik Wasserburg. Jetzt informieren & juristische Unterstützung sichern. Wichtige Informationen für mutmaßlich betroffene Patientinnen:

Ermittlungen gegen ehemalige Ärztin der RoMed Klinik Wasserburg Die Süddeutsche Zeitung berichtete kürzlich wieder über laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen eine Geburtsärztin in Bayern. Grund für diese Ermittlungen sind mehrere Auffälligkeiten bei Geburten in der RoMed Klinik Wasserburg. Laut dem Artikel stehen "mögliche Behandlungsfehler und unzureichende medizinische Betreuung" im Fokus der Untersuchungen. Es wird vermutet, dass Patientinnen und ihre Neugeborenen durch diese Vorfälle Schaden erlitten haben könnten. Für Patientinnen, die glauben, von diesen Vorfällen betroffen zu sein, ist es von größter Bedeutung, dass jeder Fall individuell geprüft wird. Ein möglicher ärztlicher Behandlungsfehler kann in der Regel nur durch ein unabhängiges medizinisches Gutachten festgestellt werden, welches fachanwaltlich begleitet werden. Dies ist entscheidend, da nicht jede Komplikation automatisch auf einen Fehler zurückzuführen ist. Eine gründliche Prüfung des konkreten Einzelfalls ist daher unerlässlich, um festzustellen, ob ein Behandlungsfehler vorliegt. Jeder Fall muss individuell und konkret geprüft werden. Dennoch können Anzeichen wie eine unzureichende Betreuung während der Geburt, Komplikationen durch verzögerte Interventionen oder vermeidbare Schäden bei Mutter und Kind Indikatoren für mögliche Behandlungsfehler sein. Die Kanzlei Friese und Adelung vertritt bereits betroffene Patientinnen in dieser Angelegenheit und steht weiteren mutmaßlich Betroffenen für eine umfassende rechtliche Beratung zur Verfügung.

Unsere Kanzlei verfügt über langjährige Erfahrung im Medizinrecht und arbeitet eng mit medizinischen Sachverständigen zusammen, um Ihren Fall sorgfältig zu analysieren. Wir unterstützen Sie bei der Einholung von Gutachten, klären Ihre rechtlichen Ansprüche und begleiten Sie durch den gesamten Prozess. Wenn Sie den Verdacht haben, von den genannten Vorfällen betroffen zu sein, oder wenn Sie während Ihrer Entbindung Auffälligkeiten bemerkt haben, zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden. Eine frühzeitige Beratung kann entscheidend sein, um Ihre Rechte zu wahren und mögliche Ansprüche auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld geltend zu machen. Kontaktieren Sie uns für eine vertrauliche Erstberatung:

Kanzlei Friese und Adelung

Telefon: 089 215 45 01 0

E-Mail info@kanzlei-fa.de, www.fa-patientenanwalt.de

Adresse: Rechtsanwälte Friese und Adelung PartmbB, Nymphenburgerstr. 20A, 80335 München Wir sind für Sie da und unterstützen Sie mit juristischer Expertise und Einfühlungsvermögen. Ihr Vertrauen ist uns wichtig, und wir setzen uns engagiert für Ihre Rechte ein. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Patientenanwalt Rechtsanwälte Friese und Adelung Partnerschaft mbB

Herr Maximilian Adelung

Nymphenburgerstr. 20a

80335 München

Deutschland fon ..: 0892154 5010

web ..: https://www.fa-patientenanwalt.de/

email : info@kanzlei-fa.de Patientenanwalt Rechtsanwälte Friese und Adelung Partnerschaft mbB ist eine engagierte Anwaltskanzlei, die sich für die Rechte und das Wohl von Patienten einsetzt. Mit einem starken Fokus auf Empathie und Unterstützung bietet die Kanzlei Friese und Adelung umfassende rechtliche Beratung und Hilfe für Patienten und ihre Familien. Durch verschiedene Initiativen und Projekte strebt sie danach, positive Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken und besonders denjenigen zu helfen, die in Not sind. Sie steht für Integrität, Mitgefühl und den unermüdlichen Einsatz für eine bessere und gerechtere Gesundheitsversorgung. Pressekontakt: SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Brienner Straße 29

80333 München fon ..: +4989200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : hallo@seofolgreich.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten