Startseite BORN A REBEL - Crossover-nu metal mit politischer Botschaft Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-11-22 13:33. Interview zu neuer Single-Granate "Detox"! Liebe Medienpartner, BORN A REBEL machen nicht nur eine laute musikalische Ansage mit ihrer Mischung aus Rap und harter Musik, sondern auch mit ihrer Meinung. Nach den Singles "My Enemy" und "I am The Flame" knallt die Metalband jetzt mit "Detox" ihre neueste Single auf den Tisch! Politisch links, halten sie in ihren Texten die Meinungsfreiheit hoch und prangern jede Form von Faschismus und autoritären Strukturen an. Anlässlich ihrer neuen Single "Detox" gehen BORN A REBEL in einem spannenden Interview auf dieses und viele andere Themen rund um linkes, politisches Selbstverständnis und den Musikzirkus ein... Nu Metal und Progressive Rock mit ausgefeilten Schlagzeugbeats, fetten Basslinien, waghalsigen Soli und scharfen, treibenden Gitarren-Riffs, das sind Zutaten die den Sound von BORN A REBEL in den Ohren explodieren lassen. Viele Radiosender, darunter Star FM und Alex Berlin, sind schon jetzt bereits hellhörig geworden und haben den Song in ihr Programm genommen. Mit "Detox" beweisen die Musiker aus Berlin, dass sie das Zeug dazu haben ganz vorne mitmischen zu können - oder wie MusiX, das auflagenstärkste deutsche Musikmagazin schrieb: "Echte Crossover-Granate, Born A Rebel hauen uns mit Detox eine Alternative-Granate im Stile von Linkin Park oder Papa Roach um die Ohren. Die Nummer drückt und groovt mächtig, als wären Crossover und Nu Metal nie weg gewesen."

