Climagate Ltd wird zu VentureGrid Ltd: Neuer Name, klare Vision

(London/Berlin) Climagate Ltd, ein führendes Unternehmen im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit, gibt heute bekannt, dass es ab sofort unter dem Namen VentureGrid Ltd firmiert. Mit dieser Umfirmierung reagiert das Unternehmen auf wiederholte Namensverwechslungen und stärkt gleichzeitig seine Position als ganzheitlicher Anbieter von Klimaschutzlösungen. Warum der neue Name?

"Wir haben uns für die Umfirmierung entschieden, da es in der Vergangenheit immer wieder zu Verwechslungen mit anderen Unternehmen ähnlichen Namens gekommen ist," erklärt Alain Noir, Pressesprecher von VentureGrid Ltd. "Mit VentureGrid schaffen wir eine klare, eigenständige Marke, die unseren Anspruch als globaler Anbieter für Klimaschutz widerspiegelt."

Der neue Name steht für die Innovationskraft und den ganzheitlichen Ansatz des Unternehmens: "Venture" symbolisiert die Entschlossenheit, neue Wege zu gehen, und "Grid" repräsentiert das vernetzte Denken entlang der gesamten CO?-Wertschöpfungskette. Bestehende und neue Partnerschaften

Trotz des neuen Namens bleiben die bestehenden Partnerschaften von VentureGrid unverändert. Erfolgreiche Kooperationen, wie mit We4All sowie Projektpartner in Indien, Kolumbien, Brasilien und Europa, werden fortgeführt und weiter ausgebaut.

"Mit VentureGrid sind wir in der Lage, alle Facetten des Klimaschutzes aus einer Hand anzubieten - von der Beratung bis zur Umsetzung," betont Alain Noir. "Unsere bestehenden Allianzen bilden dafür die Grundlage, die wir durch neue strategische Partnerschaften weiter stärken möchten." Unser erweitertes Leistungsspektrum

Mit VentureGrid Ltd bietet das Unternehmen nun ein noch umfassenderes Portfolio an Klimaschutzlösungen: • Beratung und Strategie: Entwicklung von individuellen Klimastrategien und Erfüllung regulatorischer Anforderungen.

• Projektentwicklung: Planung und Umsetzung hochwertiger Klimaschutzprojekte wie Aufforstung, erneuerbare Energien und Moorrenaturierung.

• CO?-Zertifikatehandel: Handel mit Zertifikaten auf freiwilligen und regulierten Märkten.

• Technologische Innovation: Einführung digitaler Tools zur CO?-Überwachung und -Transparenz. Mission: Eine klare Vision für Nachhaltigkeit

Die Umfirmierung unterstreicht die Mission des Unternehmens: Nachhaltigkeit global und ganzheitlich zu fördern. VentureGrid Ltd wird Unternehmen und Organisationen weiterhin unterstützen, Klimaneutralität zu erreichen und wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung zu verbinden. "Mit VentureGrid stellen wir uns klarer und zukunftsorientierter auf," erklärt Alain Noir. "Wir schaffen eine Marke, die Vertrauen und Innovationskraft ausstrahlt." Pressekontakt

Alain Noir

Pressesprecher

VentureGrid Ltd

207 Regent Street, 3rd Floor Suite

London W1B 3HH

Großbritannien

E- Mail: Info@venturegrid.eu Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: VentureGrid LTD

