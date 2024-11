Eisgenuss im Winter: Carte D´Or Professional eröffnet Gastronomien zusätzliche Umsatzchancen

Gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit suchen Köchinnen und Köche nach einfachen, effektiven Lösungen, die die Arbeit in der Küche erleichtern. Auch in diesem Winter sorgt Carte D´Or Professional mit einer großen Sortenvielfalt für jede Menge Inspiration in Sachen Dessert und liefert in mehreren Foldern spannende Ideen für den Außer-Haus-Markt.

Hamburg, November 2024. Während Eis häufig noch immer als Sommerklassiker gilt, zeigt Carte D’Or Professional, dass sich die kalte Süßspeise auch in den Wintermonaten als Umsatzbooster in der Gastronomie bewährt. Besonders in Zeiten von Personalmangel punktet Eis als einfach zuzubereitendes Dessert, das ohne aufwendige Vorbereitungen auskommt und somit keine zusätzlichen personellen Ressourcen erfordert. „Unsere Produkte sind schnell servierbar, erfordern nur wenige Handgriffe und können auf vielfältige Weise mit saisonalen Aromen wie Zimt, Nelke oder Kardamom kombiniert werden“, erklärt Dirk Rogge, Leiter der Culinary Fachberatung bei Unilever Food Solutions & Langnese.

Süßer Begleiter für Winterdesserts und warme Getränke

In den bestehenden Foldern bietet die Culinary Fachberatung kreative Einsatzmöglichkeiten für Eis in der Wintersaison. So dient die Sorte Bourbon Vanille als süßer Begleiter von ausgefallenen Nachspeisen wie einer pochierten Birne mit Mandelkuchen oder einer Espresso-Mousse mit Lemon Curd und Rosmarin, aber auch als Beilage zu klassischen Winterdesserts wie Apfelstrudel oder Lebkuchen. Für festliche Drinks zu Weihnachten oder an Silvester eignen sich die frischen Sorbets von Carte D´Or Professional ideal – etwa das Sorbet Orange als Zugabe zum Aperol Spritz oder die Geschmacksrichtung Kirsche zum Manhattan. Auch Sorten wie Zimt, Haselnuss Krokant oder Rum Rosine können Getränke wie heißen Kakao oder Punsch an kalten Wintertagen abrunden. Für vegane Desserts bieten die Sorten Bourbon Vanille Vegan oder Schokolade Vegan schnelle und unkomplizierte Lösungen. So lassen sich Desserts auf rein pflanzlicher Basis für eine stetig wachsende Zielgruppe mit nur wenigen Handgriffen zubereiten.

Größeres Angebot ohne größeren Aufwand in der Küche

Dank der einfachen Handhabung sind die Produkte sofort servierbereit und es ist kein zusätzliches Personal notwendig. „Unsere Eisprodukte bieten Gastronominnen und Gastronomen die Möglichkeit, ihr Dessertangebot in der kalten Jahreszeit zu erweitern, ohne dass es zu einem Mehraufwand in der Küche kommt“, sagt Rogge. Für besonders schnelle und unkomplizierte Zubereitungen bietet Carte D´Or Professional praktische Ready-to-Serve-Desserts wie den Zimteis-Stern von Langnese. In der teilweise hektischen Vorweihnachtszeit wird Köchinnen und Köchen damit die Arbeit erleichtert und es werden zusätzliche Umsatzchancen eröffnet.

Weitere Informationen und spannende Rezeptideen gibt es unter ufs.com/dessert

Mit bekannten Marken wie Knorr Professional, Hellmann’s, The Vegetarian Butcher, Lukull, Carte D‘Or Professional und Langnese unterstützt Unilever Food Solutions & Langnese Gastronomen weltweit und bietet immer neue Ideen, Konzepte und Inspirationen für deren tägliche Arbeit. Seit 1838 ist das Unternehmen im Lebensmittelbereich tätig. Es arbeitet eng mit Betrieben aller Art und Größen zusammen. Mit einem Experten-Team, den Culinary Fachberatern, werden regelmäßig Workshops im modernen Chefmanship Centre organisiert. Dort positioniert sich das Unternehmen erneut als Ratgeber und Partner der Gastronomen und bildet sie in verschiedenen Fachbereichen mit neuen Techniken weiter.

Pressekontakt:

Gourmet Connection GmbH

Alexandra Kampe / Lisa von Hünersdorff / Marie Therese Heiser

Tel: +49 (0) 69 - 2578 128 -28 / -16 / -29

a.kampe@gourmet-connection.de

l.vonhuenersdorff@gourmet-connection.de

m.heiser@gourmet-connection.de

Bildrechte liegen bei Unilever Food Solution.