Startseite Portugiesische Handwerkskunst für dein Zuhause – authentische Keramik aus Portugal – »Wir sind live!« Pressetext verfasst von minota ceramics am Mi, 2024-11-20 18:22. Für alle, die das Herz an Portugal und seine traditionelle Handwerkskunst verloren haben: Ab heute ist unser Onlineshop für portugiesisches Keramikgeschirr live! Von handgefertigten Tellern und Schalen zu stilvollen Tassen – unsere Kollektion bringt das authentische Flair portugiesischer Kunst direkt in deine Küche. Unser Sortiment vereint die Farben und Formen der portugiesischen Küste mit der jahrhundertealten Kunstfertigkeit der regionalen Manufakturen. Jede Keramik ist ein Unikat, liebevoll von Hand gefertigt und glasiert. In jedem Stück steckt das Herzblut portugiesischer Kunsthandwerker, die ihr Wissen über Generationen weitergegeben haben und so das authentische portugiesische Lebensgefühl in jedes Produkt einfließen lassen. Ein zentrales Anliegen unseres Onlineshops ist die Nachhaltigkeit. Unsere Produkte bestehen aus langlebigen Materialien und werden ohne Massenproduktion hergestellt. So achten wir darauf, dass die natürlichen Ressourcen Portugals respektiert und geschützt werden. Highlights des Onlineshops: naturnahe Designs – in Zusammenarbeit mit lokalen und traditionellen Werkstätten

Nachhaltigkeit – jeder Kauf unterstützt eine kleine, familiengeführte Manufaktur in Nordportugal

Einzigartige Qualität – jedes Stück ist handgefertigt, spülmaschinengeeignet und von höchster Qualität Entdecke jetzt die Kollektion und bring ein Stück Portugal in dein Zuhause. Ideal für alle, die das Besondere lieben und ihren Wohnraum mit einem Hauch südlicher Lebensfreude verschönern möchten. Besuche uns unter www.minotaceramics.com. Wenn dich interessiert, wie wir auf unsere Idee gekommen sind findest du auf unserer Website weitere Infos. Wir freuen uns auf deinen Besuch! Até ja! Über minota ceramics Komplettes Benutzerprofil betrachten