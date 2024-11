Startseite Erfolgreiche Besetzung von Sales-Positionen: So sichern Unternehmen eine Vielzahl qualifizierter Bewerbungen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-19 15:24. Wie Unternehmen erfolgreich offene Vertriebsstellen besetzen: Daniel Raubaum, Geschäftsführer von WeMatch Consulting GmbH, enthüllt 5 bewährte Strategien zur Gewinnung passender Top-Talente. Daniel Raubaum, Geschäftsführer der WeMatch Consulting GmbH, teilt bewährte Strategien zur erfolgreichen Besetzung von Vertriebspositionen. Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, offene Sales-Positionen mit qualifizierten Talenten zu besetzen. "Nur mit einer signifikanten Anzahl an Bewerbungen können Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen und echte Top-Talente identifizieren", betont Daniel Raubaum. Zu oft würden Firmen aus der Not heraus Kompromisse eingehen und Bewerber einstellen, die möglicherweise nicht optimal passen - mit negativen Auswirkungen auf Wachstum und Unternehmenskultur. In einem aktuellen Whitepaper stellt Raubaum fünf essenzielle Schritte vor, die Unternehmen helfen, ihre Bewerberzahl deutlich zu erhöhen und passende Kandidaten effizient zu finden: * Aussagekräftige Stellenanzeigen

Stellenanzeigen sollten optisch ansprechend gestaltet und inhaltlich überzeugend sein. "Erzählen Sie eine Geschichte! Ihre Anzeige sollte so ansprechend sein, dass Sie sich selbst darauf bewerben würden," rät Raubaum. Neben klaren Anforderungen sollten Aufgaben, Perspektiven, Teamkultur und Benefits hervorgehoben werden.

* Optimierter Online-Auftritt

Eine moderne Website, eine starke Präsenz in sozialen Medien und positive Bewertungen auf Plattformen wie Kununu oder Google sind heute entscheidend. "Potenzielle Bewerber schauen genau hin, was andere über Ihr Unternehmen sagen. Vertrauen lässt sich hier strategisch aufbauen", erklärt Raubaum.

* Effizientes Active Sourcing

Social Recruiting, SEO und die Nutzung relevanter Plattformen wie LinkedIn, Xing oder Stepstone sind unverzichtbar. "Unternehmen müssen heute aktiv sein und die gesamte Bandbreite an digitalen Möglichkeiten nutzen," so Raubaum.

* Schneller Bewerbungsprozess

Ein effizienter und strukturierter Bewerbungsprozess sorgt dafür, dass passende Kandidaten nicht abspringen. "Unpassende Bewerber sollten schnell aussortiert und geeignete Kandidaten sofort begeistert werden", sagt der Experte.

* Treffsichere Auswahlkriterien

Neben objektiven Faktoren zählt auch das Bauchgefühl. "Wenn Sie oder Ihr Team nicht bereit wären, nach der Arbeit mit der Person ein Bier oder eine Cola zu trinken, dann passt es nicht. Sales erfordert Teamgeist und Intuition," erklärt Raubaum. Ein risikofreier Rundum-Service für Ihr Recruiting

Zusätzlich bietet die WeMatch Consulting GmbH eine spannende Alternative: "Wir übernehmen den gesamten Prozess für Sie und garantieren Ihnen monatlich mindestens fünf vorqualifizierte Bewerber, die perfekt zu Ihrem Unternehmen passen und das deutlicher kostengünstiger als in der klassischen Personalvermittlung," verspricht Daniel Raubaum. "Unsere Kunden schätzen die Kombination aus Effizienz, Expertise und Transparenz. Wir verstehen die Bedürfnisse moderner Unternehmen und helfen ihnen, ihre Sales-Teams nachhaltig zu stärken", resümiert Raubaum. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: WeMatch Consulting GmbH

Daniel Raubaum

Nürnberger Straße 8

10787 Berlin

Deutschland fon ..: 030 235 952 970

web ..: https://www.wematch.de/

email : kontakt@wematch.de Über WeMatch Consulting GmbH:

Die WeMatch Consulting GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist eine innovative Personalvermittlungsagentur mit weiteren Standorten in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München. Sie spezialisiert sich auf die passgenaue Vermittlung von Fachkräften an Unternehmen aller Größenordnungen. Pressekontakt: WeMatch Consulting GmbH

Benjamin Strutz

Nürnberger Straße 8

10787 Berlin fon ..: 017632843640

email : b.strutz.extern@wematch.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten