Startseite Rheindigital übernimmt Berliner KI-Start-up fyrfeed Pressetext verfasst von Rheindigital am Di, 2024-11-19 14:18. Bonn/Köln, 19. November 2024. Die Content-Marketing-Agentur Rheindigital aus Bonn und Köln hat das Berliner Start-up fyrfeed übernommen. Die Rheindigital-Gruppe, die zu Beginn des Jahres die Filmproduktionsfirma Meavision erworben hatte, erweitert damit ihr Angebot um eine innovative, KI-gestützte Lösung zur Content-Erstellung. Stefan Bales, CEO der Rheindigital-Gruppe, übernimmt die Geschäftsführung von fyrfeed. Hohe Kostenersparnis durch künstliche Intelligenz fyrfeed verbindet künstliche Intelligenz mit Fachautor*innen, um Text- und Bild-Content für LinkedIn, Blogs oder Whitepaper zu erstellen. Dies senkt die Kosten für die Erstellung um bis zu 80 Prozent und reduziert den Zeitaufwand von mehreren Stunden auf wenige Minuten pro Beitrag. „Viele der Beiträge, die ich von anderen Personen in meinem LinkedIn-Feed sehe, stammen von fyrfeed”, sagt Dr. Thomas Cann, Mitgründer von fyrfeed, das er 2019 mit Benjamin Zengler und Ehud Alexander Avner ins Leben rief. Über 650 B2B-Unternehmen, vor allem aus der IT- und Digitalbranche, nutzen fyrfeed. Extremer Effizienzgewinn durch selbstlernendes System So funktioniert es: Kund*innen wählen per Klick ihren Themenbereich, die generative KI erstellt die Beiträge, und Autor*innen verfeinern Texte und Bilder. Der Clou: Die KI lernt aus den Autorenverbesserungen, der Reichweite der Beiträge und den Kundenbewertungen ständig dazu. fyrfeed hat bereits über 100.000 Beiträge geliefert. „Für unsere Kund*innen funktioniert fyrfeed wie eine traditionelle Social-Media-Agentur, doch im Hintergrund agiert ein effizientes Softwaremodell (Software-as-a-Service)”, erklärt Stefan Bales, neuer CEO von fyrfeed. „Die KI steht im Mittelpunkt, der Mensch greift nur ein, wenn nötig”, ergänzt Dr. Thomas Cann. Gemeinsame Vision: Die Zukunft des Marketings mit KI neu definieren „Viele Agenturen arbeiten noch wie vor 30 Jahren: manuell. Mit fyrfeed ändern wir das”, erläutert Stefan Bales. Dr. Thomas Cann fügt hinzu: „Rheindigial liefert die Struktur und die Expertise, um fyrfeed noch schneller wachsen zu lassen. fyrfeed läuft unverändert weiter, aber zusätzlich können wir unseren Kund*innen mehr Content-Marketing-Dienste aus dem umfangreichen Rheindigital-Portfolio anbieten.” Stefan Bales: „Im Wettrennen um künstliche Intelligenz verschafft uns die Übernahme von fyrfeed einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Wir wollen unseren Kund*innen ermöglichen, KI einfach, unkompliziert und schnell im Unternehmensalltag zu nutzen und ihnen skalierbare, hochqualitative Inhalte bieten.” Über Rheindigital

Rheindigital ist eine inhabergeführte Content-Marketing-Agentur mit über 40 Mitarbeitenden in Bonn und Köln. Sie bietet maßgeschneiderte Kommunikationslösungen für nationale und internationale Unternehmen wie DHL, Deutsche Post, STRABAG, REWE, Barilla und REMONDIS. Über fyrfeed

fyrfeed ist ein Berliner KI-Unternehmen, das KI mit menschlicher Expertise kombiniert, um B2B-Unternehmen effizientes Content-Marketing zu bieten. Investoren waren D11Z Ventures, IBB Ventures, Gateway Ventures sowie die Business-Angels Dan Phillips, Dr. Josef Arweck, Sven Rawe, Dr. Volker Asemann, Michael Naumann, Julius Göllner und Jochen Hummel. Die Tech-M&A-Boutique Samira Advisors begleitete die Übernahme. Kontakt:

Rheindigital GmbH

Stefan Bales

Chief Executive Officer

Kaiserstraße 137

53113 Bonn

E-Mail: stefan.bales@rheindigital.de

Telefon: 0228 409781-11

www.rheindigital.de

www.fyrfeed.com Über Rheindigital Homepage

http://www.rheindigital.de Branche

Content-Marketing Komplettes Benutzerprofil betrachten