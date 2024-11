Startseite Der Würfel-Wintergarten von Nelson Park Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-18 21:06. Nelson Park Terrassendächer stellt den neuen Würfel-Wintergarten vor: Innovative

Dachkonstruktion für klare Sicht und optimale Entwässerung Nelson Park der Hersteller hochwertiger Terrassendächer und Kaltwintergärten aus

Aluminium und Sicherheitsglas, stellt eine richtungsweisende Neuentwicklung vor: den

Würfelwintergarten. Mit seiner speziellen, patentierten Dachkonstruktion verbindet er eine

moderne, klare Form mit einer zuverlässigen Entwässerung und hebt sich damit von

herkömmlichen Lösungen deutlich ab. Bisher mussten Kubus-Wintergärten auf breite Rahmen zurückgreifen, um das Pultdach zu

verdecken, das für eine funktionale Entwässerung benötigt wurde. Der Würfelwintergarten bietet

eine Alternative: Durch ein niedrig gehaltenes Satteldach und eine umlaufende Regenrinne wird

eine optimale Wasserableitung sichergestellt, und gleichzeitig bleibt der Rahmen mit nur 20 cm

Dicke schlank und unauffällig. "Mit dem Würfelwintergarten wollten wir eine Terrassenüberdachung schaffen, die die Transparenz und Leichtigkeit des Kubus-Designs erhält, ohne Kompromisse bei der Entwässerung einzugehen,"

erklärt Horst Zander, Geschäftsführer der Nelson Park Terrassendächer GmbH und Entwickler des

neuen Produkts. "Dank der patentierten Dachkonstruktion ist es uns gelungen, das Design so zu

gestalten, dass störende Rahmenelemente entfallen und die Sicht in die Natur vollkommen frei

bleibt."

Durch die Kombination aus reduziertem Rahmen, nur vier tragenden Stützen und vielseitigen

Anpassungsmöglichkeiten - ob mit Klarglas, Mattglas oder Solarpanels im Dach - fügt sich der

Würfelwintergarten harmonisch in verschiedene Garten- und Gebäudestile ein. Lichtleisten in den

Stützen setzen abends Akzente und betonen die Architektur auch bei Dunkelheit.

Mit dem Würfelwintergarten bietet Nelson Park Terrassendächer eine durchdachte und elegante

Lösung für moderne Gartenräume, die sowohl funktional als auch optisch überzeugt.

Über Nelson Park Terrassendächer

Nelson Park Terrassendächer ist ein Hersteller von Terrassendächern und Kaltwintergärten mit Sitz

in Eutin. Alle Produkte werden direkt in Eutin gefertigt, wobei das Unternehmen auf langlebige

Konstruktionen aus Aluminium und Sicherheitsglas spezialisiert ist. Mit jahrzehntelanger Erfahrung

bietet Nelson Park maßgeschneiderte Lösungen für Terrassenüberdachungen, die sich durch klare

Gestaltung und Funktionalität auszeichnen. Qualität und die direkte Produktion am Standort Eutin

prägen die Arbeit des Unternehmens und finden sich auch im neuen Würfelwintergarten wieder. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Nelson Park Terrassendächer

Frau Christel Steinmetz

Albert-Einstein-Straße 23

23730 Eutin

Deutschland fon ..: 0 45 21 / 8 26 48 17

web ..: http://www.nelsonpark-td.de

email : info@nelsonpark-td.de Pressekontakt: Nelson Park Terrassendächer

