Startseite Auszeichnung für Nachhilfezentrum, das die innovative Studiertechnologie von L. Ron Hubbard verwendet Pressetext verfasst von Frank Busch am Fr, 2024-11-15 13:45. In den Niederlanden hat Karin Bijles Centrum, ein Nachhilfezentrum, welches die Studiertechnologie von L. Ron Hubbard verwendet, einen "Corporate LiveWire Innovation & Excellence Award für 2024" (Auszeichnung für Exzellenz, Innovation und Expansion) erhalten. Nach Angaben des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung, einer Agentur, die sich mit der EU-Politik im Bereich der beruflichen Bildung befasst, hatten 2018 einer von zehn 12-Jährigen und einer von sechs 5-Jährigen in den Niederlanden Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Im Bericht des Rechnungshofs der Europäischen Union aus dem Jahr 2016 wurde außerdem hervorgehoben, dass rund 2,5 Millionen Niederländer Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben oder nicht über die grundlegenden Rechenfertigkeiten verfügen, die für alltägliche Aufgaben erforderlich sind. Ein Team von engagierten Pädagogen unter der Leitung von Karin Verheijen nimmt sich dieser Probleme an und wurde gerade mit dem Corporate LiveWire Innovation & Excellence Tutoring Business of the Year Award 2024 ausgezeichnet. Karins Arbeit wird in einer Folge von Voices for Humanity auf dem Scientology Network vorgestellt. Erfolgreiches Nachhilfezentrum in den Niederlanden Durch persönliche Nachhilfe in einem der sechs Zentren oder durch Online-Unterricht hilft das Karin Bijles Centrum Schülern der Primar- und Sekundarstufe, ihr volles Potenzial zu erreichen. Die Organisation verwendet die innovative Studiertechnologie, die vom Pädagogen und Scientology-Gründer L. Ron Hubbard entwickelt wurde. In den Schulferien bietet das Karin Bijles Centrum auch eine einwöchige Ferienschule an, in der die Schüler vormittags ein maßgeschneidertes Lernprogramm absolvieren und nachmittags an einer Reihe von Aktivitäten teilnehmen, darunter Bastelworkshops und Besuche von familienfreundlichen Attraktionen in der Umgebung. Auch Erwachsene sind im Karin Bijles Centrum willkommen. Sie können Nachhilfe für ein breites Spektrum von Mathematik- und Sprachkenntnissen in Anspruch nehmen. Corporate LiveWire würdigte auch das Wachstum der Einrichtung. Was 2007 mit einem einzigen Nachhilfezentrum begann, ist inzwischen auf sechs Zentren in den Niederlanden angewachsen. "Für mich ist es das Wichtigste, Kindern beim Lernen zu helfen, damit sie selbstbewusst sein können", sagte Karin in der Folge von Voices for Humanity. "Es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie ein Kind, dem ich geholfen habe, seine Träume verwirklicht." Das Scientology Network ging am 12. März 2018 auf Sendung. Seitdem wurde es in 240 Ländern und Territorien weltweit in 17 Sprachen angesehen. Um dem wachsenden Interesse der Menschen an Scientology nachzukommen, beleuchtet das Network den Alltag von Scientologen, zeigt die Kirche als globale Organisation und präsentiert ihre Programme zur Verbesserung der Gesellschaft, die das Leben von Millionen von Menschen berührt haben. Das Network zeigt auch Dokumentarfilme von unabhängigen Filmemachern, die einen Querschnitt der Kulturen und Glaubensrichtungen repräsentieren, aber ein gemeinsames Ziel haben, nämlich die Gesellschaft zu verbessern. Die innovativen Inhalte von Scientology Network wurden mit mehr als 125 Branchenpreisen ausgezeichnet, darunter Tellys, Communitas und Hermes Creative Awards. Das von Scientology Media Productions, dem globalen Medienzentrum der Kirche in Los Angeles, ausgestrahlte Scientology Network ist auf DIRECTV Channel 320 verfügbar und kann auf Scientology.tv, auf mobilen Apps und über die Plattformen Roku, Amazon Fire und Apple TV gestreamt werden. Fakten über die Scientology Religion Die Scientology-Religion wurde von dem Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Die erste Scientology-Kirche wurde 1954 in Los Angeles etabliert und die Religion hat sich auf mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angegliederte Gruppen mit Millionen von Mitgliedern in 167 Ländern ausgeweitet. Am 30. August 2022 hat die niederländische Steuerbehörde die Scientology-Kirche Amsterdam als gemeinnützig anerkannt. Durch diese Entscheidung der Steuerbehörde hat die Scientology-Kirche jetzt den gleichen Status wie alle anderen großen Religionen in den Niederlanden. Über Frank Busch Vorname

Frank Nachname

Busch Adresse

Domstraße 9 20095 Hamburg Branche

Religion Komplettes Benutzerprofil betrachten