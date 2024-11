Startseite RIKE: My Love Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2024-11-15 11:20. Nach „Erzähl mir was“ gibt RIKE mit ihrer jetzt bei Smart & Nett Entertainment erschienenen Single “My Love“ einen weiteren Einblick in ihr bevorstehendes Album „It‘s me“. Der Popsong ist eine Hymne an die Liebe mit ihrer Eigenschaft, ungeahnte Kräfte zu verleihen und die Welt farbiger wirken zu lassen. Es bleibt offen, wer mit „You are my love ..“ gemeint ist, womit sich mit dieser Liebeserklärung jede und jeder angesprochen fühlen darf. Produziert wurde „Erzähl mir was“ im Studio Record Your Music von Stefan Göls, der als „Quiet Traffic“ mit Dance- und Ambient Music bekannt ist und ebenfalls im Label Smart & Nett veröffentlicht. RIKE blickt auf mehr als 25 Jahre Bühnenerfahrung zurück. Vor fünf Jahren gründete sie zusammen mit dem Sänger Jo Treffer die Band RIJO, ergänzt mit Krispin Benock an der Gitarre. Das derzeit entstehende Album ist ein echtes Herzensprojekt.

RIKE ist als Solistin und mit RIJO bei Smart & Nett für Events buchbar. UPC 3617665824352

Release 15.11.2024 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/. Anhang Größe cover my love by rike.jpg 21.21 KB Über SmartNett Komplettes Benutzerprofil betrachten