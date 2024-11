HÖCHSTMAß AN SICHERHEIT FÜR KINDER IM AUTO DANK NEUER AUTOKINDERSITZ-BASIS IQ ORBIT VON AVIONAUT

DREHBARE BASIS PUNKTET MIT EINFACHER HANDHABUNG UND CLICK & DRIVE-SYSTEM

Tschenstochau, 14. November 2024 - AVIONAUT, einer der führenden Hersteller von Autokindersitzen in Europa, hat die drehbare Autokindersitz-Basis IQ Orbit auf den Markt gebracht. Mit der Entwicklung der neuen Basis geht das Unternehmen auf die zentralen Wünsche seiner Kunden ein. IQ Orbit bietet Babys und Kleinkindern dank der 270° Grad-Drehfunktion und dem Click & Drive-System noch mehr Sicherheit und Komfort während der Autofahrt. Sie lässt sich ganz einfach einhändig bedienen und ist mit den AVIONAUT-Kindersitzen Pixel Pro 2.0 C, AeroFIX 2.0 C und AeroFIX RWF 2.0C kompatibel.

Die schnelle Montage von IQ Orbit Basis und Kindersitz ist eine große Erleichterung für Eltern bei der Vorbereitung auf die Autofahrt. Dabei kommt die Sicherheit nicht zu kurz: Licht- und Tonsignale zeigen an, wenn die Basis korrekt an den ISOFIX-Befestigungen angebracht ist. Ein Klick genügt, um sicherzustellen, dass auch der Kindersitz sicher an der Basis befestigt ist, und ein (leiser) Klick ertönt, wenn das ganze Set einsatzbereit ist. Die Basis wurde vom Hersteller speziell so entwickelt, dass sie nur um 270° gedreht und der Kindersitz nur in rückwärtsgerichteter Position eingesetzt werden kann. Experten empfehlen, dass Kinder bis zu einem Alter von etwa vier Jahren nur in nach hinten gerichteten Sitzen transportiert werden. Bei einem Frontalaufprall werden die kleinen Körper und Köpfe dann besser gestützt als in vorwärtsgerichteten Sitzen.

„Um die Kinder bestmöglich zu schützen, haben wir die IQ Orbit Basis bewusst so konzipiert, dass sie sich nicht um die vollen 360° Grad, sondern nur um 270° Grad drehen lässt und der Kindersitz nur entgegen der Fahrtrichtung befestigt werden kann“, erklärt Kacper Bednarczyk, Sales Director bei AVIONAUT. „Diese Vorgaben erleichtern unseren Kunden die Handhabung, denn sie können beim Einbau des Kindersitzes rein technisch gar nichts falsch machen.“

Neben dem Sicherheitsaspekt zeichnet sich die neue IQ Orbit Basis durch mehr Komfort aus. Sie lässt sich mit nur einer Hand bedienen und macht den Kindersitz durch die Drehbarkeit viel besser zugänglich. Wer neben seinem Kind auf der Rückbank sitzt, kann sich noch besser mit ihm beschäftigen, weil der Kindersitz zum Beispiel auch seitwärts gedreht werden kann. Ein zusätzliches Plus: Der Entriegelungsknopf für den Kindersitz dreht sich gleich mit. So können Eltern oder andere Begleitpersonen den Sitz beim Aussteigen direkt entriegeln und herausnehmen, ohne ihn erst in die jeweilige Ausgangsposition (rückwärts oder seitwärts) zurückdrehen zu müssen. Auf die IQ Orbit Basis lassen sich die AVIONAUT-Kindersitze Pixel Pro 2.0 C, AeroFIX 2.0 C und AeroFIX RWF 2.0C montieren.

Wer sich für eine IQ Orbit Basis entscheidet, erhält von AVIONAUT zwei Jahre Garantie, die auf zehn Jahre ausgeweitet werden kann. Sollten Basis oder Kindersitz durch einen Unfall beschädigt sein, werden sie von AVIONAUT kostenlos ersetzt.

Informationen zum Produkt:

Name: IQ Orbit

Hersteller-Code: 04865 AV-170 BASE IQ ORBIT

EAN: 5907603464817

Gewicht: 7,06 kg

Abmessungen der Verpackung: 730x420x295 mm

Gewicht mit Verpackung: 9,675 kg

Versandeinheit: 1 Stk.

Garantie: 2 Jahre Garantie. Eine Verlängerung bis zu 10 Jahren ist möglich.

Dazugehöriges Bildmaterial finden Sie nachfolgend zum Download.

Bild 1

Bildunterschrift 1: Die drehbare IQ Orbit Basis von AVIONAUT überzeugt mit einfacher Handhabung und sicherem Click & Drive-System.

Bild 2

Bildunterschrift 2:Auf der IQ Orbit Basis von AVIONAUT lässt sich der Kindersitz bewusst nur rückwärtsgerichtet einsetzen, um Kindern das höchste Maß an Sicherheit zu bieten.

MEDIENINFORMATIONEN

AVIONAUT ist ein führender europäischer Hersteller von Autokindersitzen mit Sitz in Polen und seit über 10 Jahren erfolgreich auf dem internationalen Markt vertreten. Das Unternehmen legt großen Wert auf die Physiologie von Kindern und arbeitet bei der Entwicklung seiner Produkte eng mit Physiotherapeuten, Ärzten und Hebammen zusammen.

AVIONAUT konzentriert sich auf die Einhaltung der europäischen Normen für die Herstellung und Verwendung von Kindersitzen und berücksichtigt medizinische Aspekte im Zusammenhang mit Sicherheit und Komfort von Kindern während der Autofahrt. Die hohe Qualität und das durchdachte Design der AVIONAUT-Produkte entsprechen den strengen, zertifizierten Anforderungen.

Unabhängige Sicherheitstests, wie zum Beispiel von ADAC, ÖAMTC und Test Plus, bestätigen die Einhaltung der neuesten Sicherheitsnormen. AVIONAUT produziert in der EU und bietet 10 Jahre Garantie auf seine Produkte.

Weitere Informationen über AVIONAUT erhalten Sie unter www.avionaut.com/de.

