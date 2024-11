Startseite WEROCK und FLECS kündigen Partnerschaft für flexible Automatisierungslösungen an Pressetext verfasst von werockpr am Mi, 2024-11-13 09:03. Kombination aus leistungsfähigen Panel-PCs und offenen App-Store für Industrieautomation für flexible, anbieterunabhängige Lösungen WEROCK Technologies GmbH, ein innovativer Hersteller industrieller IT-Lösungen, gibt eine neue Partnerschaft mit FLECS, einem Linux-basierten offenen Marketplace für Automatisierungslösungen, bekannt. Ziel der Kooperation ist es, flexible und herstellerunabhängige Lösungen für die industrielle Fertigung, sowie den Maschinen- und Anlagenbau anzubieten. FLECS bietet Unternehmen einen innovativen Ansatz zur Implementierung von Automatisierungslösungen, indem es die Installation, Verwaltung und Konfiguration von Apps über ein benutzerfreundliches Webinterface ermöglicht. Dies vereinfacht den gesamten Prozess und erfordert keine tiefgreifenden technischen Kenntnisse. Der Marketplace von FLECS unterstützt Open-Source-, als auch Closed-Source-Produkte. Dadurch sind Unternehmen nicht mehr an einen einzelnen Anbieter für Software und Hardware gebunden, was ihnen eine größere Unabhängigkeit und Flexibilität verleiht. Die Möglichkeit, verschiedene Lösungen unterschiedlicher Anbieter zu nutzen, macht es einfacher, Systeme an spezifische Anforderungen anzupassen oder zu aktualisieren. Ebenso können eigene Lösungen über die Plattform bereitgestellt und verwaltet werden. Durch die Kooperation wird der Wechsel oder die Aktualisierung von Systemen erleichtert, da Unternehmen veraltete Komponenten schrittweise austauschen können, ohne umfassende Neuinvestitionen tätigen zu müssen. Der FLECS-Marketplace für Industrieautomation ermöglicht Kosten- und Zeitersparnis, durch den Zugriff auf erprobte Apps und der fehlenden Notwendigkeit eigene Entwicklung durchführen zu müssen. Fertige Lösungen können die Time-to-Market Zeit um bis zu zwei Jahre senken. Die Software ist flexibel einsetzbar. Damit wird der Zugang zu fortschrittlichen Lösungen auch für kleinere Betriebe ermöglicht. FLECS bietet gegenüber anderen Linux-basierten App Stores eine gezielte Ausrichtung auf Automatisierungslösungen und industrielle Anwendungen an. Die Produkte im Marketplace sind angepasst an die Bedürfnisse von Produktionsanlagen. Die nahtlose Integration von Automatisierungslösungen über ein zentrales Webinterface reduziert den Konfigurationsaufwand in komplexen industriellen Umgebungen. Kompatible Hardware bilden die Panel PCs von WEROCK mit derzeit zwei Serien. Die Rocksmart RSC600-Serie, mit ihrem schlanken Design und einer IP65-geschützten Front, eignet sich für den Einsatz in Schaltschränken und Maschinen. Diese Serie ist in sechs Displaygrößen von 10 bis 22 Zoll verfügbar und bietet vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. Die Rocksmart RSD1000-Serie bietet ein vollständig geschlossenes Edelstahlgehäuse mit IP69k-Schutz, konzipiert für hohen hygienischen Anforderungen. Erhältlich ab einer Displaygröße von 15“ bis 32“, mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten. Beide Serien bieten durch die Kompatibilität mit FLECS eine nahtlose Integration von Automatisierungsanforderungen und ermöglichen so eine flexible Anpassung an individuelle Produktionsanforderungen. Besonderheiten der FLECS Integration:

• App-Updates sorgen dafür, dass Systeme immer auf dem neuesten Stand sind

• Flexible Lösungen für verschiedene industrielle Anwendungen

• Robuste Hardware und anpassbare Softwaremöglichkeiten für eine flexible Technologie

• Vor-Ort-Installation des FLECS-Marktplatzes für verbesserte Trennung der IT- und OT-Systeme

• Steuerung durch Multi-Touch oder Single-Touch mit benutzerfreundlichem Interface

• Einfache Erweiterung durch eigene Softwarelösungen und Whitelabel Funktionen. „Mit WEROCK als Partner können unsere Kunden auf robuste, industrieerprobte Panel-PCs zugreifen, die ideal mit der FLECS-Plattform zusammenarbeiten. Dank vorinstalliertem FLECS Core entfällt der Anpassungs- und Konfigurationsprozess, sodass der Einstieg in die digitale Produktion erheblich vereinfacht wird,“ erklärt Patric Scholz, Geschäftsführer der FLECS Technologies GmbH. Markus Nicoleit, CEO von WEROCK Technologies, erklärt: „Durch die Partnerschaft mit FLECS bieten wir flexible Automatisierungslösungen, die unabhängig von einem Hersteller eingesetzt werden können, sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lassen und es Unternehmen ermöglichen, ihre Produktionsumgebungen effizient und kostensparend zu optimieren.“ Die Zusammenarbeit zwischen WEROCK und FLECS ist ab sofort aktiv.

Weitere Informationen zum FLECS Marketplace finden Sie unter https://flecs.tech/marketplace/

Details zu unseren Industriecomputern erhalten Sie unter https://www.werocktools.com/de/industriecomputer/industrie-panel-pcs/ Pressekontakt

WEROCK Technologies GmbH

Pressekontakt: Markus Nicoleit

Haid-und-Neu-Str. 7

76131 Karlsruhe

Deutschland

Telefon: +49 721 5099 1000

E-Mail: pr@werocktools.com Über FLECS FLECS Technologies GmbH ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen für die industrielle Automatisierung. Über den FLECS-Marktplatz können Anwender maßgeschneiderte Automatisierungslösungen flexibel installieren, verwalten und aktualisieren – ganz ohne Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter. Die Plattform bietet eine umfassende Lösung, die den gesamten Automatisierungsprozess vereinfacht und beschleunigt. Mit Funktionen wie Whitelabel-Optionen, flexibler Softwareverwaltung und einer Service-Mesh-Infrastruktur schafft FLECS eine offene Plattform, die für verschiedenste Anwendungen im Maschinenbau, der Gebäudetechnik und der Intralogistik genutzt werden kann. Über WEROCK Technologies GmbH WEROCK Technologies ist ein einzigartiges junges Unternehmen, welches Organisationen dabei unterstützt ihre Arbeitsprozesse in schwierigen Umgebungen zu digitalisieren. WEROCK wurde 2020 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe und bietet vier Produktreihen an: Rocksmart Industriecomputer, Rockbook Notebooks, Rocktab Tablets, sowie aus mobilen Datenerfassungsgeräten. Alle Produkte sind speziell für den rauen Einsatz entwickelt und entsprechend von unabhängigen Prüflaboren nach industriellen und militärischen Standards getestet. Das Unternehmen führt seine Geschäfte auf Basis von Gründungsprinzipien mit dem klaren Ziel eine aktive Rolle im Klimaschutz zu spielen. WEROCK bietet hochwertige Produkte und Services unter dem Motto „We empower heroes“. Anhang Größe FLECS & WEROCK.png 508.89 KB Über werockpr Komplettes Benutzerprofil betrachten