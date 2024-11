Startseite Leipziger Bio-Imaging Unternehmen entwickelt neue Bedienkonzepte für medizinische Software Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-13 07:23. Software LabImage 1D des Leipziger Unternehmens Kapelan Bio-Imaging bekommt komplett neue Bedienoberfläche und will damit neue Maßstäbe für Software in der Molekularbiologie setzen. LabImage 1D ist eine fortschrittliche Software, die speziell für die Analyse von 1D-Gelelektrophorese-Bildern entwickelt wurde und in der Molekularbiologie sowie Biochemie breite Anwendung findet. Mit der bald erscheinenden Version 6.0 setzt die Software neue Maßstäbe in der Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität. Ein zentraler Bestandteil dieses Updates ist das vollständig neu entworfene Usability-Konzept, das sowohl für klassische Desktop-PCs als auch für moderne Touch-Oberflächen optimiert wurde. "Neue Grafikframeworks und ein agiler Designprozess erlauben es uns, komplett neue Konzepte umzusetzen und die Prozesse im Labor noch einfacher zu gestalten" erläutert Olaf Brenn, CEO des Unternehmens. Diese Anpassung ermöglicht eine reibungslose und intuitive Bedienung, unabhängig davon, ob der Benutzer eine Maus und Tastatur oder eine Touch-Steuerung verwendet. Die klare, benutzerzentrierte Oberfläche sorgt dafür, dass auch komplexe Analysen in der 1D Gel Auswertung effizient durchgeführt werden können. Die Software passt sich nahtlos den unterschiedlichen Arbeitsumgebungen an und unterstützt Wissenschaftler dabei, ihre Ergebnisse schneller und präziser zu erzielen. Durch diese Verbesserungen bleibt LabImage 1D eine führende Wahl für Forscher, die hochwertige und zuverlässige Analysetools benötigen. Die neue Version 6.0 stärkt die Position der Software als vielseitiges und zukunftssicheres Werkzeug in der biowissenschaftlichen Forschung . Bildquelle: https://www.pexels.com/de-de/foto/technologie-tablet-musik-app-13003485/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Kapelan Bio-Imaging GmbH

Die Kapelan Bio-Imaging GmbH ist ein Bioinformatik-Unternehmen mit Sitz in Leipzig. Als weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für die Analyse digitaler Bilddaten (Bio-Imaging) und als Marktführer bei der vollautomatischen (Hochdurchsatz) Auswertung von 1D Gelen, hat sich das sächsische Bio-Tech Unternehmen zum Ziel gesetzt, leistungsfähige, umfassende und einfach bedienbare Softwarelösungen für den wachsenden Markt der medizinischen Forschung, Diagnostik und Pharma zu entwickeln.

