Startseite Hocheffizient und platzsparend: Die neue Sensor- und Steuereinheit für Membranventile ThinkTop V55 von Alfa Laval Pressetext verfasst von INS am Di, 2024-11-12 09:31. Mit der Weiterentwicklung des ThinkTop® V55 setzt Alfa Laval neue Maßstäbe bei Sensor- und Steuereinheiten für Membranventile in hygienischen Industrien – insbesondere die Pharma-, Biotech- und Lebensmittelindustrie der nächsten Generation. Das Gerät baut auf die Technologie der ThinkTop V-Serie auf, die bereits bei Molkerei-, Lebensmittel- und Getränkeherstellern weltweit im Einsatz sind. Die Sensor- und Steuereinheit ist einfach einzurichten, zuverlässig, hoch automatisiert und lässt Live-Austauschmöglichkeiten sowie Kommunikation in Echtzeit zu. Bisher unerreichte Sicherheit Der ThinkTop V55 bietet Anwendern eine bisher unerreichte Sicherheit auch bei kritischen Produktionsprozessen: So ist er mit seiner langlebigen, wartungsfreien Konstruktion so ausgelegt, dass er auch in den anspruchsvollsten Umgebungen zuverlässige Leistung gewährleistet. Er maximiert per integrierter Selbstdiagnose die Betriebszeit und Produktivität und ist sicher gegen Manipulation. Paw Kramer, Portfolio Manager, Valves and Automation bei Alfa Laval erkärt: „Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und dem kompakten Design setzt der ThinkTop V55 einen neuen Standard für die Überwachung und Steuerung von Membranventilen und optimiert Leistung und Effizienz.“ Einfachse Inbetriebnahme und Live-Austausch Der ThinkTop V55 ermöglicht eine schnelle, zuverlässige Installation und eine zügige Inbetriebnahme. Die automatische Einrichtung vor Ort dauert weniger als eine Minute, während die Live-Einrichtung, die eine schnelle Fernkonfiguration der Ventile ermöglicht, nur ein oder zwei Minuten benötigt. Der Austausch oder das Hot-Swapping von Steuereinheiten kann erfolgen, ohne dass die Produktion unterbrochen wird. Dies erhöht die Betriebs- und Produktsicherheit. Kompakt, flexibel und deutlich sichtbar Das schlanke Profil des ThinkTop V55 nutzt den Raum optimal aus und ermöglicht eine mühelose Integration in neue oder bestehende Installationen. In jeder beliebigen Position lässt er sich leicht am Ventilantrieb montieren. Darüber hinaus bietet der ThinkTop eine visuelle 360°-LED-Statusanzeige, so dass die Position des Ventils von jeder Position aus deutlich sichtbar ist. Steuerung der nächsten Generation für Industrie 4.0 Der ThinkTop V55 ermöglicht die Überwachung von Membranventilen in Echtzeit über digitale, ASI 3.0- oder IO-Link-Schnittstellen und gewährleistet so eine genaue Erfassung der Ventilposition. Das IO-Link-Kommunikationsprotokoll verbindet Sensoren und Stellantriebe in jedem Automatisierungssystem. Diese Integration erleichtert das Erfassen, Speichern, Analysieren und Verarbeiten von aussagekräftigen Echtzeitdaten und unterstützt so Industrie-4.0-Initiativen sowie die Optimierung der Konfigurierbarkeit und Prozesssteuerung. Erfahren Sie mehr über die ThinkTop V55 von Alfa Laval auf alfalaval.com/thinktop-v55 Weitere Informationen: Paw Kramer

