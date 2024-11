Startseite Start 2024 - Annäherungskonferenz über G60-Tal wissenschaftlichen & tech Innovation im Yangtze-Flussdelta Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-11 07:38. Am 9. Nov 2024 fand 7. Inter Chinas Natio Ausstellungs & Kongresszentrum Konferenz über Schlüsselfaktoren qualitativ Entwicklung G60-Tal wissenschaftlichen & tech Innovation (W&T) Yangtze-Flussdeltas. Neun Städte des G60-Tals der wissenschaftlichen und technologischen Innovation bündelten auf der Konferenz ihre Kräfte, geleitet von dem strategischen Ziel, "im Yangtze-Flussdelta Fuß zu fassen, landesweit zu expandieren und sich der ganzen Welt zuzuwenden". Angeregt durch umfassende Reformen, bündeln sie ihre Kräfte, um die hochwertige Integration des G60-Tals zu fördern. Diese Zusammenarbeit fördert interregionale Synergien und eine tiefe Integration von technologischer und industrieller Innovation und beschleunigt so die Entwicklung eines international einflussreichen Innovation Valley und eines bedeutenden Innovationszentrums in China. Auf der Konferenz wurden mehrere Maßnahmen zur Förderung der Freizügigkeit und der effizienten Ressourcenallokation im S&T-Innovationstal der G60 des Yangtze-Flussdeltas veröffentlicht, die einen weiteren Schritt in der institutionellen Innovation markieren. Außerdem wurden mehrere neue Kooperationsplattformen ins Leben gerufen, darunter die Allianz für die Entwicklung von ESG im W&T-Innovationstal der G60 des Yangtze-Flussdeltas. Es wurden auch internationale Plattformen geschaffen, wie die G60-Kollaborationsbasis für das BRICS-Technologietransferzentrum. Darüber hinaus wurden Zentren als offizielle Besuchsbasen für das chinesisch-arabische G60-Zentrum zur Förderung der Zusammenarbeit und Entwicklung benannt und eine Reihe großer Kooperationsprojekte unterzeichnet. Der Songjiang-Distrikt von Shanghai ist die Wiege des G60 S&T Innovation Valley. Seit seiner Einführung am 24. Mai 2016 hat das G60-Tal drei Schlüsselphasen durchlaufen: Version 1.0, "Ursprünglich aus Songjiang", Version 2.0, "Jiaxing und Hangzhou verbinden", und Version 3.0, "Gemeinsamer Bau von neun Städten". Das Projekt wurde in Vorzeigepläne wie Chinas "Schema des Entwicklungsplans für die Integration der Region des Yangtze-Flussdeltas" und den "14. Fünfjahresplan" aufgenommen. Sechs nationale Behörden, darunter das Ministerium für Wissenschaft und Technologie, die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission und das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, veröffentlichten gemeinsam den "Plan für den Aufbau des G60-Tals der wissenschaftlichen und technologischen Innovation". Diese Initiative eröffnete neue Wege für eine koordinierte regionale Entwicklung und machte das G60-Tal zu einem vitalen Modell für eine hochwertige Integration im Yangtze-Flussdelta. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Guangzhou Taikunchi Advertising Co., Ltd.

