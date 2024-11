Crémant de Bourgogne – Köstliche Schaumweine und eine Reise durch die Geschichte des Weinbaus

Der Crémant de Bourgogne ist mehr als nur ein exquisiter Schaumwein. Die Geschichte und das handwerkliche Können, die sich hinter diesem edlen Getränk verbergen, werden in der Region Châtillonnais im Norden Burgunds lebendig. Zwei besondere Weingüter, Domaine Sylvain Bouhélier und Domaine Brigand, präsentieren sich nicht nur als Hersteller von Crémant de Bourgogne, sondern auch als kulturelle Botschafter der regionalen Weintradition. Besucher können hier nicht nur die vielfältigen Crémants probieren, sondern auch spannende Einblicke in die Geschichte des Weinbaus gewinnen – ein Erlebnis, das Genießer wie Kulturinteressierte gleichermaßen begeistert. Für alle, die sich ein Stück dieser Kultur nach Hause holen möchten, bietet Gerard’s Selection die Crémants beider Weingüter auch in Deutschland an.

Domaine Sylvain Bouhélier – Tradition und Vielfalt im Crémant de Bourgogne

Das familiengeführte Domaine Sylvain Bouhélier in Chaumont-le-Bois lädt seine Besucher in eine authentische „Vinée“ aus dem 17. Jahrhundert ein, die den Charme des traditionellen Weinbaus in Burgund perfekt widerspiegelt. Die Weinfamilie Bouhélier präsentiert in ihrem kleinen Museum historische Werkzeuge und Techniken, die die harte Arbeit und Hingabe der Winzer und Küfer vergangener Jahrhunderte dokumentieren. Diese Sammlung alter Gerätschaften lässt die Geschichte des Châtillonnais-Gebiets wieder aufleben und erzählt vom besonderen Terroir und den Menschen, die es seit Generationen prägen.

Ein Besuch auf Domaine Bouhélier ist mehr als eine typische Weinverkostung: Anne und Sylvain Bouhélier, beide passionierte Winzer und anerkannte regionale Reiseführer, bieten eine pädagogische Führung durch den Weinkeller an. Diese bietet spannende Einblicke in die Herstellung der Weine und Crémants der Region. Auf Wunsch kann die Besichtigung durch eine kommentierte Wanderung durch die umliegenden Weinberge ergänzt werden, die die Liebe der Winzer zur Natur und deren nachhaltigen Umgang mit dem Terroir unterstreicht.

Die Crémant-Sorten von Domaine Bouhélier zeichnen sich durch ihre Feinheit und Finesse aus. Die Cuvée Terroirs Châtillonnais beeindruckt mit klarer goldener Farbe und Aromen von kleinen roten Beeren und Trockenfrüchten. Am Gaumen zeigt sich die Harmonie zwischen der frischen Säure des Chardonnay und der Vinosität des Pinot, eine Balance, die den Crémant zu einem erlesenen Begleiter von Meeresfrüchten und Fischgerichten macht. Die Cuvée Celtissime wird teilweise in Eichenfässern aus dem Châtillonnais gereift und verleiht dem Crémant eine besondere Komplexität, die Holznoten und Frische vereint. Die Cuvée Trésor begeistert durch ihre feine Perlage und Aromen von Brioche, Mirabelle und reifen Birnen – eine perfekte Wahl für besondere Anlässe.

Domaine Brigand – Das Oenocentre Ampélopsis und die Schätze des Weinbauhandwerks

Das Domaine Brigand ist ein traditionsreiches Weingut, das 1902 gegründet wurde und in Massingy, im Herzen des Châtillonnais, ansässig ist. Neben den erstklassigen Crémants, die hier produziert werden, bietet das Weingut mit dem Oenocentre Ampélopsis ein besonderes Highlight. Dieses einzigartige Weinzentrum, das 2003 eröffnet wurde, umfasst mehr als 2.000 Quadratmeter und lädt Besucher zu einer interaktiven und sensorischen Reise durch die Welt des Weins ein. In 14 thematisch gestalteten Bereichen werden die verschiedenen Facetten des Weinbaus erfahrbar – von den Bodenbeschaffenheiten des Terroirs über die jahreszeitlichen Zyklen der Reben bis hin zur Veredelung des Crémants.

Ein besonderer Bereich, der „Cirque de Vigne en Bulle“, ist dem Crémant de Bourgogne gewidmet und bietet audiovisuelles und sensorisches Erleben des Schaumweins. Hier können Besucher nicht nur erfahren, wie ein Crémant entsteht, sondern auch erleben, welche Effekte unterschiedliche Gärmethoden und Lagerungen auf die Aromen haben. Kinder erwartet eine Auswahl an Traubensäften, die spielerisch an das Thema Wein heranführen, während die Erwachsenen zum Abschluss des Besuchs an einer Wein- und Crémant-Verkostung teilnehmen.

Die Crémant-Sorten des Domaine Brigand bieten eine Vielfalt, die jede Art von Geschmack anspricht. Die Carte d’Or ist ein Crémant, der mit seiner feinen Perlage und den eleganten Aromen eine exzellente Alternative zum Champagner darstellt und sich ideal für festliche Anlässe eignet. Der Carte Blanche Blanc de Blancs beeindruckt mit seiner Frische und Leichtigkeit, da er ausschließlich aus weißen Trauben besteht. Der Rosé Brut, der in der Nähe der Champagne hergestellt wird, ist eine prickelnde Rosé-Variante und wird nach strengen HVE-Standards produziert – ein Zeichen für respektvollen Umgang mit der Natur.

Crémant de Bourgogne bequem in Deutschland bestellen

Für Genießer, die diese exquisiten Crémants kennenlernen möchten, ohne ins Burgund zu reisen, bietet Gerard’s Selection eine ausgezeichnete Möglichkeit. Als einer der führenden Anbieter von Champagner und Crémant in Deutschland führt Gerard’s Selection die Crémants von Domaine Bouhélier und Domaine Brigand. Dort können die edlen Schaumweine bequem bestellt werden – eine wunderbare Gelegenheit, Burgunds Tradition und Geschmack zu erleben und sich die Vielfalt des Crémant de Bourgogne nach Hause zu holen.

Ob als Aperitif, Begleiter zu festlichen Mahlzeiten oder einfach als besonderer Genussmoment – Crémants wie die von Domaine Bouhélier und Domaine Brigand vereinen Handwerkskunst und Leidenschaft und bieten ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Beide Weingüter zeigen eindrucksvoll, wie eng der Weinbau im Burgund mit der Geschichte und Kultur der Region verknüpft ist. Wer die Crémants probiert, taucht nicht nur in ein Genussuniversum ein, sondern auch in das reiche Erbe einer jahrhundertealten Weintradition.