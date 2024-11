Startseite Single Release Gracia Satler: Stand By Your Side Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2024-11-08 09:15. Mit ihrer Single „Stand By Your Side“ setzt Gracia Satler einen besonderen Akzent in ihrer musikalischen Karriere. Sie hat bereits zahlreiche Aufnahmen mit ihrer bezaubernden Stimme bereichert. Mit ihrer aktuellen Produktion veröffentlicht sie nun ein Herzensprojekt, das von zwei ihr nahestehenden Musikern unterstützt wird, die ebenfalls bei Smart & Nett veröffentlicht haben. Die Lyrics, das Arrangement und die Backing Vocals stammen von Rike Mahlberg, während Stefan Göls (alias Quiet Traffic) von Record Your Music für Produktion, Arrangement, Mixing und Mastering verantwortlich zeichnet. Gracia Satler verleiht dem Popsong, der Mut bei einem gebrochenen Herzen macht, eine besondere Emotionalität. Die vielseitige Sängerin ist in den Genres Pop, Soul, Rock, Singer & Songwriter, Gospel, weltliche Kirchenmusik, Jazz und Schlager zuhause. Für Buchungen steht Gracia Satler über Smart & Nett für Events als Solistin oder mit Show-Band zur Verfügung. UPC 3617665688909

Release 8.11.2024 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/. Über SmartNett Komplettes Benutzerprofil betrachten