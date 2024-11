Den Sommer verlängern – auf einer Kanarenkreuzfahrt

Eine Reise bietet die Möglichkeit, neue Landschaften zu entdecken und den Alltag hinter sich zu lassen. Besonders Kreuzfahrten verbinden Entspannung mit der Möglichkeit, in kurzer Zeit mehrere Orte zu erkunden. Eines der schönsten Reiseziele für Kreuzfahrtschiffe sind die Kanarischen Inseln. Die Kanaren bieten eine einzigartige Mischung aus mildem Klima, vulkanischer Landschaft und lebendiger Kultur. Eine Kanarenkreuzfahrt ist ideal, um die Vielfalt der Inseln zu erleben, ohne ständig die Unterkunft wechseln zu müssen. Das Schiff gleitet über den Atlantik, während die Reisenden nicht nur die Inseln, sondern auch den Komfort und das umfangreiche Freizeitangebot an Bord genießen können. Eine große Auswahl an Kanaren-Kreuzfahrten bietet der spezialisierte Anbieter kreuzfahrten-reisebuero.de. Dort kann man die Kreuzfahrten nach Kriterien wie Reisedatum, Abfahrtshafen, Zielgebiet oder gewünschtem Schiff filtern, um schnell und unkompliziert das perfekte Angebot zu finden.

Kanarenkreuzfahrt führt zu den schönsten Punkten der Inseln

So zum Beispiel die Kanarenkreuzfahrt „Costa Fortuna - 8 Tage Kanarische Inseln ab Las Palmas“. Diese Kanarenkreuzfahrt beginnt in Las Palmas, Gran Canaria, einer Stadt, die für ihre lebendige Mischung aus historischen und modernen Elementen bekannt ist. Die Altstadt Vegueta mit ihren engen Gassen und Kathedralen sowie das lebhafte Viertel Triana bieten einen abwechslungsreichen Auftakt. Am zweiten Tag der Kanarenkreuzfahrt erreicht man Santa Cruz auf La Palma, eine Stadt, die vor allem für ihre unberührte Natur und entspannte Atmosphäre geschätzt wird. Hier können Reisende den Naturpark Caldera de Taburiente erkunden oder die Plaza de España besuchen. Der dritte Stopp der Kanaren-Kreuzfahrt führt nach Funchal auf Madeira, wo die spektakuläre Steilküste und der Botanische Garten ein Muss sind. In der Altstadt laden gemütliche Restaurants zum Genießen der einheimischen Küche ein. Anschließend erreicht das Schiff auf dieser Kanarenkreuzfahrt Santa Cruz de Tenerife, die größte Stadt Teneriffas. Hier locken der Teide-Nationalpark mit seinem Vulkan und die moderne Plaza de España. In Arrecife auf Lanzarote beeindrucken die Vulkanlandschaft und der Nationalpark Timanfaya. Die Kombination aus schwarzer Lava und weißer Architektur macht Lanzarote einzigartig. Der sechste Tag der Kanarenkreuzfahrt führt nach Agadir in Marokko, wo lange Strände und orientalische Märkte auf die Reisenden warten. Ein Besuch der Kasbah von Agadir bietet zudem fantastische Ausblicke auf die Stadt und den Atlantik. Nach einem entspannten Tag auf See endet die Kanarenkreuzfahrt wieder in Las Palmas auf Gran Canaria.

Kanarenkreuzfahrt mit vielfältigen Unterhaltungsprogramm

Diese Kanaren-Kreuzfahrt bietet mit ihrer wunderschönen Route eine perfekte Kombination aus atemberaubender Natur, kulturellen Highlights und Entspannung. Das ist natürlich kein Zufall, denn die Reederei Costa ist seit Jahren einer der führenden Anbieter von Kreuzfahrten und bekannt für ihren exzellenten Service und das abwechslungsreiche Programm an Bord. Mit der Costa Fortuna, die auf dieser Kanarenkreuzfahrt eingesetzt wird, steht den Passagieren ein elegantes Schiff zur Verfügung, das eine perfekte Mischung aus Komfort und Unterhaltung bietet. Während der Kanarenkreuzfahrt können die Passagiere die vielen Annehmlichkeiten des Schiffes genießen. Dazu gehören nicht nur die geräumigen Kabinen, sondern auch die hervorragende Vollpension, die eine große Auswahl an Gerichten aus der internationalen Küche bietet. Darüber hinaus bietet die Costa Fortuna zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung: Von Wellnessanwendungen über abendliche Shows bis hin zu sportlichen Aktivitäten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders geschätzt wird das vielfältige Unterhaltungsprogramm, das für eine angenehme und abwechslungsreiche Atmosphäre an Bord sorgt.

