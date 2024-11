Startseite Rohde & Schwarz tritt AI-RAN Alliance bei, um mit Expertise in Messtechnik dem KI-basierten Mobilfunk den Weg zu bereiten Pressetext verfasst von mepax am Mo, 2024-11-04 04:27. Rohde & Schwarz ist das jüngste Mitglied der kürzlich gegründeten AI-RAN Alliance. Als weltweit führender Anbieter von Mobilfunk-Testlösungen trägt das Unternehmen sein messtechnisches Know-how zu dem neuen Bündnis bei. Es hat sich zum Ziel gesetzt, künstliche Intelligenz (KI) in den Mobilfunk zu integrieren, um Funkzugangsnetze (RAN) mit höherer Performance für die Mobilfunknetze der nächsten Generation zu ermöglichen. Die Mitgliedschaft stellt für Rohde & Schwarz einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg in die 6G-Ära dar und vertieft die laufende Zusammenarbeit mit branchenführenden Unternehmen zu KI-nativen Luftschnittstellen. Vorschlag für die Bildunterschrift: Testumgebung für KI/ML-basierten neuronalen Empfänger mit NVIDIA auf dem MWC Barcelona. Mit dem Beitritt zur AI-RAN Alliance vernetzt sich Rohde & Schwarz noch stärker mit wichtigen Branchenunternehmen wie NVIDIA, Ericsson, Nokia und Samsung und untermauert seine maßgebliche Rolle bei der Entwicklung von Testverfahren für KI-native Luftschnittstellen. Rohde & Schwarz trägt seine innovativen Messtechniklösungen und über viele Jahre angesammeltes Know-how zu der Allianz bei, die sich die Optimierung der Mobilfunknetze der nächsten Generation auf die Fahnen geschrieben hat. Die AI-RAN Alliance, gegründet im Februar 2024 während des letzten Mobile World Congress in Barcelona, bündelt die Kompetenzen und führenden Technologien der Mitglieder, um die Forschung und Innovation in drei für die kommende 6G-Ära wesentlichen Bereichen zu forcieren: • AI for RAN: Weiterentwicklung der RAN-Technik mittels KI zur Verbesserung der Spektrumeffizienz. • AI and RAN: Integration von KI- und RAN-Prozessen für eine effizientere Nutzung der Infrastruktur und Erschließung neuer KI-basierter Umsatzmöglichkeiten. • AI on RAN: Implementierung von KI-Diensten am Netzwerkrand durch RAN zur Steigerung der Betriebseffizienz und Entwicklung neuer Dienste für Mobilfunknutzer. Vor dem Beitritt zur Allianz arbeitete Rohde & Schwarz bereits mit dem 6G-Forschungsteam von NVIDIA zusammen. Aus dieser Kooperation ging eine Testumgebung zur Analyse neuronaler Empfänger hervor, die durch höhere Performance und Netzwerkeffizienz eine Revolutionierung der Luftschnittstelle versprechen. Der strategische Beitritt zur Allianz unterstreicht das Engagement von Rohde & Schwarz für die Weiterentwicklung des Mobilfunks durch innovative Technik in Zusammenarbeit mit der weiteren Branche. Andreas Pauly, Chief Technology Officer bei Rohde & Schwarz, erklärt: „Kooperation ist unerlässlich, um das volle Potenzial der 6G-Technologiekomponenten wie einer KI-nativen Luftschnittstelle auszuschöpfen. Durch die Partnerschaft mit führenden Branchenunternehmen und den Beitritt zur AI-RAN Alliance untermauern wir unsere Rolle als Innovationsführer in der Mobilfunktechnik. Das Ökosystem profitiert so von unserer umfassenden Erfahrung in der Entwicklung ganzheitlicher Testlösungen für die Mobilfunkbranche.“ Weitere Informationen zur Bedeutung künstlicher Intelligenz für den künftigen Mobilfunk und die Rolle der Messtechnik von Rohde & Schwarz bei einschlägigen Forschungsprojekten finden sich unter: https://www.rohde-schwarz.com/solutions/test-and-measurement/wireless-co... www.rohde-schwarz.com

Kontakt für Medien:

Christian Mokry, Tel.: (089) 4129-13052, E-Mail: press@rohde-schwarz.com AI-RAN Alliance

Bringing together technology, industry, and academic institutions, the alliance’s founding members include Amazon Web Services, Inc. (AWS), Arm, DeepSig Inc. (DeepSig), Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson), Microsoft Corporation (Microsoft), Nokia, Northeastern University, NVIDIA, Samsung Electronics, SoftBank Corp. (SoftBank) and T-Mobile USA, Inc. (T-Mobile). The group’s mission is to enhance mobile network efficiency, reduce power consumption, and retrofit existing infrastructure, setting the stage for unlocking new economic opportunities for telecommunications companies with AI, facilitated by 5G and 6G. Rohde & Schwarz Rohde & Schwarz steht in seinen drei Divisionen Test & Measurement, Technology Systems und Networks & Cybersecurity für eine sichere und vernetzte Welt. Seit 90 Jahren verschiebt der global agierende Technologiekonzern bei der Entwicklung von Spitzentechnologie die Grenzen des technisch Machbaren. Seine führenden Produkte und Lösungen befähigen Kunden aus Wirtschaft, Behörden und hoheitlichem Umfeld zur Gestaltung ihrer technologischen und digitalen Souveränität. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in München handelt unabhängig, langfristig und nachhaltig. Im Geschäftsjahr 2023/2024 (Juli bis Juni) erwirtschaftete Rohde & Schwarz einen Umsatz von 2,93 Milliarden Euro. Zum 30. Juni 2024 betrug die weltweite Zahl der Mitarbeitenden rund 14.400. R&S® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. Alle Pressemitteilungen sind im Internet unter www.presse.rohde-schwarz.de abrufbar.

