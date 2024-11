Kenia Safari – Alles dabei und dennoch günstig

Kenia wird als Reiseziel immer beliebter. Für Kenia-Neulinge kann es jedoch eine Herausforderung sein, die richtige Kenia-Safari zu finden. Eine eher kurze Kenia Safari in einem komfortabel ausgestatteten Geländewagen bietet eine hervorragende Möglichkeit, Kenias beeindruckende Tierwelt auf bequeme und spannende Weise kennenzulernen. Damit alles reibungslos klappt, ist die Unterstützung erfahrener Reisevermittler unerlässlich. Eine von kenia-safari.de organisierte Kenia Safari bietet nicht nur spektakuläre Naturerlebnisse, sondern auch erstklassigen Service. Die Kenia Safaris des ausgewiesenen Kenia-Spezialisten werden in komfortablen Geländewagen mit lizenzierten Fahrern durchgeführt. Die kleine Gruppengröße von nur 4 bis 6 Teilnehmern pro Fahrzeug garantiert ein intensives und persönliches Safari-Erlebnis. Besonders empfehlenswert und preislich attraktiv ist die „3 Tage Keniasafari mit Jeep in Taita Hills und Tsavo Ost Nationalpark“.

Die ganze Vielfalt Afrikas: Mehrere Parks auf einer Kenia Safari besuchen

Am ersten Tag der Kenia Safari beginnt das Abenteuer früh morgens mit der Abholung von einem Hotel an der Nord- oder Südküste Kenias. Von dort geht es mit dem Jeep durch Mombasa und weiter zum Taita Hills Wildreservat. Dieses Gebiet zeichnet sich durch eine abwechslungsreiche Fels- und Savannenlandschaft aus, in der zahlreiche Tiere leben. Nach der Ankunft im Reservat beginnt die erste Pirschfahrt, bei der Zebras, Elefanten, Impalas und Büffel zu sehen sind. Auch seltene Vögel wie die Taita-Drossel oder der Taita-Feinsänger können beobachtet werden. Das Mittagessen wird in der Taita Hills Lodge serviert, gefolgt von einer kurzen Pause. Am Nachmittag steht eine ausgedehnte Pirschfahrt durch das Schutzgebiet auf dem Programm. Dieser Ausflug bietet die Möglichkeit, noch tiefer in die Wildnis der Taita Hills einzutauchen. Gegen Abend kehren die Teilnehmer der Kenia Safari in die Sarova Salt Lick Game Lodge zurück, die auf Stelzen gebaut und für ihre atemberaubende Aussicht bekannt ist. Hier kann man den Tag bei einem Abendessen und den Geräuschen der afrikanischen Wildnis ausklingen lassen. Am zweiten Tag der Kenia-Safari wird eine frühmorgendliche Pirschfahrt unternommen, um die besondere Stimmung der afrikanischen Morgenstunden zu erleben.

Den Charme Afrikas in den Lodges und Camps der Kenia Safari erleben

Nach der Rückkehr ins Camp und einem Frühstück führt die Kenia Safari weiter in den Tsavo Ost Nationalpark, der für seine roten Elefanten bekannt ist. Diese Tiere nehmen aufgrund des eisenhaltigen Bodens nach ihrer typischen Sanddusche eine charakteristische rötliche Färbung an. Tsavo Ost ist außerdem einer der größten Nationalparks Kenias und beheimatet eine beeindruckende Vielfalt an Wildtieren, darunter Löwen, Giraffen und Büffel. Die Kenia Safari wird mit einer Pirschfahrt fortgesetzt, bevor gegen Mittag das Sentrim Tsavo Ost Camp erreicht wird. Hier genießen die Teilnehmer der Kenia-Safari ein Mittagessen mit herrlichem Blick über die Savanne und können sich im Camp entspannen. Am Nachmittag wird die Kenia-Safari mit einer ausgedehnten Pirschfahrt fortgesetzt, um die Vielfalt der Tierwelt im Tsavo Ost Nationalpark zu erkunden. Anschließend kehren die Safariteilnehmer zum Sentrim Tsavo Ost Camp zurück, um das Abendessen zu genießen und sich auf die letzte Nacht in der afrikanischen Wildnis vorzubereiten. Der dritte Tag der Kenia Safari beginnt wieder mit einer Frühpirsch, gefolgt von einem Frühstück in der Lodge. Nachdem die Teilnehmer der Kenia Safari die atemberaubende Landschaft des Tsavo Ost Nationalparks ein letztes Mal erlebt haben, geht es zurück an die Küste. Auf dem Rückweg wird ein Mittagsimbiss serviert, bevor die Kenia-Safari nach Mombasa und schließlich zurück zum Küstenhotel führt. Dort endet die Kenia-Safari und die Reisenden haben die Möglichkeit, die Eindrücke dieser einmaligen Safari zu reflektieren und den Rest des Urlaubs an den Stränden Kenias zu genießen.

Das Team von kenia-safari.de verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Organisation erstklassiger Safaris in Kenia. Jedes Teammitglied hat vor Ort wertvolle Erfahrungen gesammelt, die umfangreiche Kenntnisse hinsichtlich der Reiserouten, der Unterkunftsmöglichkeiten und der Besonderheiten der Nationalparks garantieren. Dank ihres Engagements und Fachwissens können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur kompetent beraten, sondern sind auch über aktuelle Entwicklungen in der Reisebranche informiert. So wird den Kunden eine umfassende und zeitgemäße Beratung geboten, die ein reibungsloses und unvergessliches Safari-Erlebnis in Kenia garantiert.

