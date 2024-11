Startseite GERMENS präsentiert exklusives "PRESIDENTS OF THE USA" Design zur US-Wahl 2024 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-11-01 13:45. GERMENS launcht "PRESIDENTS OF THE USA"-Hemd zur US-Wahl

Zur US-Wahl am 5. November präsentiert GERMENS zwei limitierte (99) Hemden mit den Porträts aller bisherigen US-Präsidenten. Chemnitz, 1. November 2024 - Pünktlich zur bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 stellt das Chemnitzer Modelabel GERMENS sein neuestes Design vor: das "PRESIDENTS OF THE USA" Langarmhemd. Dieses exklusive Kleidungsstück vereint Kunst und Geschichte, indem es die Porträts aller bisherigen US-Präsidenten in einem einheitlichen Stil zeigt. Die Illustrationen stammen vom Chemnitzer Künstler DUSTART, der jedem Präsidenten ein individuelles, dennoch harmonisch ins Gesamtbild passendes Porträt verliehen hat. Erhältlich in klassischem Weiß und elegantem Schwarz, sind die Hemden auf jeweils 99 Exemplare limitiert, was ihre Exklusivität unterstreicht. Nach der Wahl wird das Design aktualisiert, um den neu gewählten Präsidenten zu integrieren, sodass das Hemd stets den aktuellen Stand der US-Präsidentschaft widerspiegelt. Gefertigt aus 100 % hochwertiger Baumwolle, bieten die GERMENS Hemden hohen Tragekomfort und Langlebigkeit. Besondere Merkmale wie die GERMENS-Kragenkerbe, schräg geschnittene Manschetten und robuste Knöpfe unterstreichen die Qualität und das durchdachte Design. Interessierte können auf der Produktseite ein exklusives Video ansehen, das die Details des Hemdes zeigt und interessante Informationen zu jedem Präsidenten bietet. Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter: https://www.germens.shop/presidents-of-the-usa-117 GERMENS artfashionsteht für einzigartige Mode, die Kunst und Nachhaltigkeit vereint. Die Marke bietet vor allem Hemden, Blusen und T-Shirts, die in Zusammenarbeit mit Künstlern entstehen. Jedes Design ist einzigartig, was die Kleidungsstücke zu tragbaren Kunstwerken macht. Die Besonderheit von GERMENS liegt in der Fertigung nach Bestellung, was eine sehr nachhaltige Produktion ermöglicht. Es werden nur kleine Stückzahlen und limitierte Auflagen hergestellt, was die Exklusivität der Produkte unterstreicht. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Markeking GmbH - GERMENS artfashion

Herr René König

Oberfrohnaer Str. 30

09117 Chemnitz

Deutschland fon ..: 0049 371 6665266

fax ..: -

web ..: https://www.germens.shop/117-presidents-of-the-usa

email : info@germens.de GERMENS: Kunstvolle Mode aus Chemnitz, der Kulturhauptstadt Europas 2025 GERMENS artfashion steht seit 2010 für einzigartige Mode, die Kunst und Nachhaltigkeit vereint. Das Chemnitzer Label bietet vor allem Hemden, Blusen und T-Shirts an, die in Zusammenarbeit mit Künstlern entstehen. Jedes Design ist ein Unikat und macht die Kleidungsstücke zu tragbaren Kunstwerken. Mit über 450 verschiedenen Designs bietet GERMENS eine beeindruckende Vielfalt, die für jeden Geschmack etwas bereithält. Die verwendeten Baumwollstoffe werden in Sachsen produziert, was die Qualität und Nachhaltigkeit der Materialien garantiert. Die Fertigung erfolgt nach Bestellung, wodurch nur kleine Stückzahlen und limitierte Auflagen hergestellt werden. Dies unterstreicht die Exklusivität der Produkte und ermöglicht eine umweltbewusste Produktion. Pressekontakt: Markeking GmbH - GERMENS artfashion

Herr René König

Oberfrohnaer Str. 30

09117 Chemnitz fon ..: 00493716665266

email : info@germens.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten