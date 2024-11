Startseite 11. Nocturne auf Gut Schönau Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-11-01 09:13. Internationale Preisträgerinnen und Preisträger musizieren bei Kerzenschein Die Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald lädt zum 11. Nocturne auf Gut Schönau in Reinbek-Ohe ein Hamburg/Wohltorf 31.10.2024: 11. NOCTURNE AUF GUT SCHÖNAU Internationale Preisträgerinnen und Preisträger musizieren bei Kerzenschein Der große Erfolg und die Begeisterung der Gäste im vergangenen Jahr waren für die Chopin-Gesellschaft wieder Antrieb, auch in diesem Jahr einen musikalischen Hochgenuss im November bieten zu können. Beim 11. Nocturne werden wieder junge internationale Preisträgerinnen und Preisträger auf höchstem Niveau für uns musizieren. Alle sind bereits international äußerst erfolgreich und wir glauben, dass ihnen eine große musikalische Karriere bevorsteht. Wir sind dankbar und glücklich über die Zusagen von Zuzanna Wojdak (Polen), Lal Karaalio?lu (Türkei) und Teodor Pazov (Bulgarien), die mit ihren Interpretationen am Klavier dazu beitragen, dass wir wieder einen festlichen Abend in gewohnt stimmungsvoller Atmosphäre bei Kerzenschein erleben werden, von einem feinen 4-Gänge-Menü umrahmt. Setzen wir unsere gemeinsame Tradition fort, besuchen Sie das stimmungsvollste Konzerterlebnis des Jahres, das "Nocturne auf Gut Schönau", am Freitag, den 15. November 2024 um 17:30 Uhr. Sie werden wieder viel Freude haben, das können wir versprechen. Wir haben es schon mehrfach erwähnt: Auch die Abende auf George Sands Gut Nohant hatten ihre Riten, die vorschrieben, dass die Lampen gelöscht, die Kerzen angezündet wurden und jeder schwieg, als wäre er plötzlich auf Sphärenmusik gestimmt. Hector Berlioz, Chopins Freund und häufiger Besucher auf Gut Nohant, schrieb: "Wenn den Lästerzungen keine neuen Anekdoten mehr einfielen, wenn alle Fallen ausgelegt waren und niemand zu verleumden blieb, kurz, wenn man der Prosa wirklich müde war, dann gehorchte Chopin dem bittenden Blick schöner Augen und wurde zum Poeten." So war die Gesellschaft von damals. Wir freuen uns auf Sie! PROGRAMM UND KARTENBESTELLUNG Zum Programm: Freuen Sie sich auf viel Musik von Chopin, aber auch Stücke von Szymanowski und Paderewski werden erklingen. Die Künstlerinnen und der Künstler auf YouTube: Zuzanna Wojdak

Lal Karaalioglu

Teodor Pazov Karten für das 11. Nocturne erhalten Sie unter Formular: Kartenbestellung über chopin-hamburg.de E-Mail: karten@chopin-hamburg.de Fon/WhatsApp: 01573 371 85 15 (ggf. auf Band sprechen) 105 € | Schülerinnen, Schüler und Studierende auf Anfrage Der Preis beinhaltet die Kosten für das Konzert bei Kerzenschein, das 4-Gänge-Menü und alle Getränke einschließlich Empfang. Verbindliche Anmeldung bis zum 13.11.2024 erforderlich | Keine Abendkasse Adresse für das Navi: Gutsverwaltung Schönau

Schönauer Weg 24

21465 Reinbek-Ohe Anfahrt mit Bahn/Bus/Taxi: S21 bis S-Bahnhof Reinbek. Von hier mit dem Bus 436 stündlich (z.B. Reinbek ab 17:36; Ohe, Schönauer Weg an 17:48) Rückfahrt mit dem Bus: Ohe, Schönauer Weg ab 22:11 oder 23:11. Oder Taxi nach/von Reinbek-Ohe (10 Minuten) Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald e.V.

Herr Rolf Nerlich

Kirchberg 8

21521 Wohltorf

Deutschland fon ..: 041042489

web ..: https://www.chopin-hamburg.de

email : nerlich@chopin-hamburg.de Die Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald e.V. mit ihren über 120 Mitgliedern hat sich u. a. die Aufgabe gestellt, das Werk Chopins sowie das seiner musikalischen und geistigen Vorbilder, Zeitgenossen und Erben in breiteste Kreise zu tragen, indem der Verein Konzerte höchster Qualität ausrichtet in dem Bemühen, Chopin als außergewöhnlichen Pianisten und Komponisten mit bis dahin nicht gehörter Klangsprache zu erfassen, ihn in authentischen Klangwelten zu erleben und ihn vor dem kulturhistorischen und politischen Hintergrund seiner Zeit darzustellen und zu begreifen. Der Verein initiiert neue Konzertformate zur Musikvermittlung, um gerade jungen Menschen neue musikalische Erfahrungen zu ermöglichen.

Der Verein ist Ausrichter des Chopin Festival Hamburg (www.chopin-festival.de). Er unterstützt junge Künstler:innen auf ihrem Weg zu einer internationalen Kariere.

Er hat zusammen mit seinen Partnern in einer Zeit, in der kaum öffentliche Konzerte gespielt werden konnten, den Musikern dennoch alternative Auftrittsmöglichkeiten verschafft und damit trotz Konzertabsagen auch den Kontakt zu Mitgliedern und Freunden nicht verloren, sondern weiterhin Musik auf hohem Niveau LIVE gespielt und zu aller Freude öffentlich anbieten können.

Viele Konzerte sind als Video-Aufzeichnungen kostenlos zu sehen unter https://www.youtube.com/@chopin-gesellschafthamburg663/streams. Zuletzt wurden die auch international viel beachteten und gelobten Chopin-Festival-Aufführungen "Frédéric und Friederike" (Uraufführung eines szenischen Konzerts) sowie der Klavierabend "Klassik trifft Romantik" mit Jan Jiracek von Arnim auf dem YouTube-Kanal der Chopin-Gesellschaft veröffentlicht.

Wir hoffen, viele Menschen zu erreichen und freuen uns über eine rege Teilnahme und nachhaltige Unterstützung unserer Veranstaltungen.

Wir finanzieren unsere Projekte u. a. durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Sponsorengelder z. B. von KAWAI Europe und ORLEN Deutschland. Bei jedem Projekt handelt es sich um einen zulässigen Zweckbetrieb und nicht um einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nach der AO. Alle Spenden und sonstigen Einnahmen dienen ausschließlich den in der Satzung festgeschriebenen Zwecken. Pressekontakt: Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald e.V. - Rolf Nerlich

Herr Rolf Nerlich

Kirchberg 8

21521 Wohltorf fon ..: +4915733718515

