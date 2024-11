Startseite Mind Games Fragrances präsentiert die neue Soulmate Kollektion Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-11-01 09:05. Mind Games präsentiert die neue Soulmate Kollektion Nach der Artisan Collection freuen wir uns Ihnen die Soulmate Collection von MIND GAMES FRAGRANCES präsentieren zu dürfen. MIND GAMES heißt die Parfumkollektion aus New York, die seit 2022 Amerikas Metropolen im Sturm erobert hat, mit Düften, die über Nacht die Bestsellerlisten der führenden Parfümerien und Warenhäuser - von Neiman Marcus zu SAKS 5th Avenue bis Bergdorf/Goodman und Bloomingdale's - erklommen haben Seit September 2024 können Parfumfans das Erfolgsgeheimnis dieses Phänomens jetzt auch in Deutschland erleben. _"MIND GAMES porträtiert die Komplexität handwerklichen Könnens. Jeder Duft wird mit Sorgfalt kreiert und verkörpert den Intellekt sowie die Brillanz der Parfümeriekunst. Die MIND GAMES Kollektion ist ein Statement, das unsere Kunden inspirieren soll, sich so brillant und einzigartig zu fühlen wie die Düfte, die sie tragen."_ sagen die Gründer Mariana & Alex Shalbaf. Sind Sie bereit für den nächsten strategischen und erfolgversprechenden Schachzug von MIND GAMES FRAGRANCES? Nach der Artisan Collection mit Flakons mit Kappen in der Form der Schachfiguren König, Dame, Turm, Springer und Läufer, kommt nun die SOULMATE COLLECTION ins Spiel: 5 schwarze und 5 silber-weiße Flakons und Kappen symbolisieren die Bauernfiguren und das olfaktorische Spielfeld von MIND GAMES FRAGRANCES, mit genauso bedeutenden Kreationen: Gemäß einem berühmten Zitat von F.A. Danican-Philidor, französischer Komponist, der im 18. Jahrhundert als bester Spieler der Welt galt sind die Bauern "_die Seele des Spiels_", denn "_die Art, wie sie eingesetzt werden, entscheidet über das Schicksal." _ Bei MIND GAMES inspiriert ein genial einfaches, universell verständliches Konzept die künstlerisch-handwerkliche Perfektion der Hohen Parfümerie und kombiniert diese mit stylischen, preisgekrönten Designs zu einem modernen Luxuserlebnis: Das Konzept ist "Schach"! Das 1500 Jahre alte Spiel steht in jeder Kultur für einen strategischen Wettkampf, der auf höchstem Niveau Charakter, Geschicklichkeit und Intellekt testet. Figuren, Strategien und faszinierende Legenden aus der Welt des Schachs inspirierten die außergewöhnlichen Extraits de Parfum von MIND GAMES, die alle ihre eigene Geschichte erzählen. Die Soulmate Kollektion enthält, genau wie die Artisan Kollektion, 10 Extraits de Parfums: FAMILIE HOLZIG: * Gambit: Petitgrain und Patchouli

* Viero: Zitrone und Moschus FAMILIE FLORAL: * Sans Voir: Rose und Palo Santo

* Ruy Lopez: Davana & Pflaume FAMILIE FRUCHTIG: * En Prise: Safran und Vetiver

* Lionora: Passionsfrucht und Freesie FAMILIE AMBRIERT: * Sissa: Sesam und Labdanum

* The Forward: Pomelo und Salz

* French Defense: schwarze Kirsche und Amber

* Queening: Vanille und Iris Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann

Am Deich 19

40547 Düsseldorf

Deutschland fon ..: +49 (211) 20 98 48 28

web ..: http://www.question-de-style.com/

email : laurence@qds-pr.com Bei MIND GAMES inspiriert ein genial einfaches, universell verständliches Konzept die künstlerisch-handwerkliche Perfektion der Hohen Parfümerie und kombiniert diese mit stylischen, preisgekrönten Designs zu einem modernen Luxuserlebnis: Das Konzept ist "Schach"! Pressekontakt: Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann

Am Deich 19

40547 Düsseldorf fon ..: 0211 20 98 48 28

email : laurence@qds-pr.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten