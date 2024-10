Startseite Erotik zum Genießen – Blindenführung über die Venus 2024 Pressetext verfasst von Sperbys Musikpl... am Do, 2024-10-31 14:57. Erotik zum Genießen – Blindenführung über die Venus 2024 Berlin, Oktober 2024

Jedes Jahr findet in Berlin die Erotik-Messe Venus statt. Dieses Jahr das 27. Mal (24. – 27.10.). Zum 8. Mal gab es auch die Spezial-Führung für blinde und sehbehinderte Menschen, in Kooperation mit dem Berliner blindenverein ABSV und der Venus GmbH. Am Freitag den 25. Oktober war es soweit – in zwei Führungen wurden die blinden Besucher über die Venus geführt und erlebten Highlights der Messe. Die Gruppen wurden von der Hamburger Drag-Queen Ella Mortadella mit viel Witz und Charme von Stand zu Stand geführt. Ella passte da gut auf ihre „Schäfchen“ auf. Das klappte super, denn Ella Mortadella misst 2,04 Meter und mit blonder Perücke und High Heels sogar 2,22 Meter. Seit der ersten Führung 2016 ist die sympathische Ella die Venus-Führerin. Das war schon Ausgabe 8! Wegen der Corona-Epidemie musste mal ausgesetzt werden.

Dieses Mal wurden auch drei Stände besucht, wo der Gaumen auf seine sinnliche Verführung getestet wurde. So konnten die Besucher ein erotisches Eis schlecken. Zur Auswahl standen die Geschmacksrichtungen Erdbeere und Mango – jeweils mit Alkohol oder ohne. Als Formen gab es gleichberechtigt einen Penis oder eine Muschi. Der Berichterstatter konnte hinterher ohne rot zu werden sagen: Ich habe zum ersten Mal einen Schwanz geleckt!

Bei einem weiteren Stand gab es für die Gäste dann einen Caramel-Rum zu verkosten. Wobei die Firma auch erotische Cocktails in der Flasche verkauft. Standbetreiber Jürgen erkannte den Berichterstatter (Hans Peter Sperber) und Führungsurgestein sofort wieder. Da ein Jahr zuvor sein/mein Geburtstag am Stand sanft gefeiert wurde.

Für den Gaumen wurde an einen anderen Stand dann ein Ingwer-Spray vorgestellt. Dieses Intimspray konnte auch genossen werden, in dem es auf den Handrücken gesprayt wurde und dann abgeleckt. Meine Meinung: Für Intimspiele nutze ich lieber süße Sahne! Auch klassisches wurde dann auch vorgeführt. Bei einem Stand konnten die Gäste einen Massage-Handschuh begutachten und im Kleinen ausprobieren. Dieses Massage-Spielzeug kann mit und ohne Strom betrieben werden und für jede Art von Massage genutzt werden. Echt klassich wurde es dann beim Anbieter für Dildos, Mastubatoren und Pulsatoren. Die klassischen Toys haben immer Konjunktur.

Ein Glanzlicht war sicher Lola. Die Darstellerin und Camgirl stand uns für Fragen zur Verfügung. Die Fragen aus dem Kreis der Besucher beschränkten sich aber auf Aussehen und ob angefasst werden kann. Das Anfassen beschränkte sich da auf die Körperformen und nicht auf das antatschen des Busens. Auf das Fotografieren mit ihr freuten sich doch einige. Im Interview mit Ella Mortadella erfuhren wir dann Details aus dem Leben eines Erotikstars. Sehr interessant. Es war wieder eine sehr gelungene Führung mit viel Spaß und Freude. Hinterher konnten die Führungsteilnehmer dann die Venus noch persönlich erkunden. Hier bekamen die Teilnehmer der zweiten Führung beim Erkunden der Messe einige Models – wie Micaela Schäfer – zu Gesicht. Dies Führung war damals meine Idee.

Herzlichen Dank den Venus-verantwortlichen für die großartige Möglichkeit diese Messe so zu erleben dürfen!

Bericht: Hans Peter Sperber

