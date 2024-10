Startseite Taiwan stellt auf der MEDICA 2024 hochmoderne KI-Chirurgie-Innovationen vor Pressetext verfasst von ITMS22 am Mi, 2024-10-30 15:34. Führende Unternehmen aus Taiwan präsentieren fortschrittliche Medizintechnik auf der Weltleitmesse in Düsseldorf Düsseldorf, 28. Oktober 2024 – James C. F. Huang, Vorsitzender des Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), wird auf der MEDICA 2024 auf KI-gestützte chirurgische Innovationen aus Taiwan aufmerksam machen. Die Pressekonferenz mit dem Titel „AI-Powered Surgeons, The Best Made in Taiwan“ findet am 11. November um 14 Uhr im Taiwan-Pavillon (Halle 16, Stand D02) statt und verdeutlicht, wie Taiwans fortschrittliches Technologie-Ökosystem das globale Gesundheitswesen durch KI-gesteuerte Lösungen und Präzisionsmedizin weiterentwickelt. Taiwans etablierte Führungsposition in der Halbleiterherstellung und seine Computerkompetenz haben die Insel zu einer aufstrebenden Kraft in der Präzisionsmedizin und bei KI-gesteuerten Gesundheitslösungen gemacht. Mit mehr als 300 taiwanesischen Unternehmen, die in diesem Jahr an der MEDICA teilnehmen, demonstriert Taiwans Präsenz die Stärke seines Technologiesektors und sein Engagement für die Förderung der globalen Gesundheitsversorgung. Auf der Pressekonferenz werden Spitzeninnovationen von vier führenden taiwanesischen Unternehmen zu sehen sein, darunter das KI-gestützte chirurgische System von Brain Navi Biotechnology und das kabellose Endoskop-Tracheostomie-Kit von EndoSemio, die beide für minimalinvasive Verfahren entwickelt wurden. „Taiwan ist an der Schnittstelle zwischen Gesundheitswesen und Technologie gut positioniert, insbesondere bei der Anwendung von KI zur Verbesserung der Patientenergebnisse und der chirurgischen Genauigkeit“, sagt der TAITRA-Vorsitzende James C. F. Huang. Unter seiner Führung hat TAITRA maßgeblich dazu beigetragen, Taiwans Präsenz auf den internationalen Märkten auszubauen und das Land als wichtigen Akteur im Bereich der Medizintechnik zu etablieren. Diese strategische Positionierung wurde durch die robuste Gesundheitsinfrastruktur und den florierenden Technologiesektor Taiwans weiter gestärkt. Unter den Ausstellern werden 17 taiwanesische Unternehmen insgesamt 28 fortschrittliche Produkte des Landes auf der MEDICA 2024 vorstellen, die vom 11. bis 14. November in der Messe Düsseldorf stattfindet. Diese Innovationen zeigen die bedeutenden Beiträge Taiwans zu KI-gestützten chirurgischen Lösungen und modernen Gesundheitstechnologien. Medienvertreter und Fachleute des Gesundheitswesens sind herzlich eingeladen, an der Pressekonferenz im Taiwan-Pavillon am 11. November teilzunehmen, um sich aus erster Hand über Taiwans neueste medizinische Innovationen zu informieren und Kooperationsmöglichkeiten zu entdecken. # # # Informationen für Medienvertreter Pressekonferenz: KI-gesteuerte Chirurgie – das Beste aus Taiwan

Datum: 11. November 2024

Zeit: 14:00-15:00 Uhr

Ort: Halle 16, Stand D02

Messe Düsseldorf Im Vorfeld der Pressekonferenz besteht die Möglichkeit für Interviews mit dem TAITRA-Vorsitzenden James C. F. Huang. Pressevertreter werden gebeten, sich vorab für die Teilnahme an der Pressekonferenz anzumelden und Interviewwünsche mitzuteilen. Pressekontakt

Marc Otterpohl

ITMS Marketing

Telefon: +49 6032/3459-20

E-Mail: marc.otterpohl@itms.com # # # Die Taiwan Excellence Awards wurden 1993 vom taiwanesischen Wirtschaftsministerium (Ministry of Economic Affairs, MOEA) ins Leben gerufen. Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, wurden aufgrund ihrer herausragenden Leistungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Qualität und Marketing in einem strengen Auswahlverfahren für spezielle Taiwan Excellence Awards ausgewählt. Sie symbolisieren daher exquisite, innovative taiwanesische Produkte. Die von der Regierung ausgewählten preisgekrönten Produkte repräsentieren den Inbegriff taiwanesischer industrieller Leistungsfähigkeit und das perfekte Bild für hervorragende Produktqualität. Das Taiwan Excellence-Symbol ist weltweit anerkannt, da es in 106 Ländern und Regionen als Marke geschützt ist und gefördert wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.taiwanexcellence.org/en ORGANISIERT VON Die International Trade Administration (TITA) wurde vom taiwanesischen Wirtschaftsministerium eingerichtet und ist mit der Planung der Handelspolitik, der internationalen Zusammenarbeit und der Förderung von Wirtschaftsabkommen betraut. Zu den Aufgaben gehören der Abbau von Handelshemmnissen, die Datenanalyse, die Import-Export-Verwaltung und die Beilegung von Handelsstreitigkeiten. Die umfassende Rolle der Organisation erstreckt sich auf die Handelsförderung, die Entwicklung der MICE-Industrie und die Verwaltung der Warenklassifizierung. Sie führt Untersuchungen in Bezug auf Einfuhrerleichterungen und Antidumpingfälle durch und befasst sich mit verschiedenen Aspekten des internationalen Handels, was sie zu einer zentralen Instanz für Taiwans globales wirtschaftliches Engagement macht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

www.trade.gov.tw/English/ Das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ist die führende gemeinnützige, halbstaatliche Handelsförderungsorganisation in Taiwan. Sie wurde 1970 mit dem Ziel gegründet, den Außenhandel zu fördern, und wird gemeinsam von der Regierung, Industrieverbänden und mehreren Handelsorganisationen getragen. Die Organisation verfügt über ein gut koordiniertes Handelsförderungs- und Informationsnetzwerk, das aus über 1.200 geschulten Spezialisten besteht, die in der Zentrale in Taipeh und in 60 Niederlassungen weltweit tätig sind. In Zusammenarbeit mit ihren Schwesterorganisationen, dem Taiwan Trade Center (TTC) und dem Taipei World Trade Center (TWTC), hat TAITRA durch effektive Werbestrategien eine Fülle von Handelsmöglichkeiten geschaffen. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.taitra.org.tw Über ITMS22 Komplettes Benutzerprofil betrachten