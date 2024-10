Startseite B2C-Plattform Reifen-vor-Ort verbindet beim Reifenkauf die Vorteile von Onlinehandel und lokalem Werkstattservice Pressetext verfasst von ALZURA am Mi, 2024-10-30 11:22. Die B2C-Plattform www.reifen-vor-ort.de des eCommerce-Unternehmens ALZURA AG bietet Autofahrern in Deutschland eine clevere Lösung für den Reifenkauf: Sie kombiniert die Preisvorteile des Onlinehandels mit dem Service und der Kompetenz lokaler Werkstätten.

Reifen-vor-Ort ermöglicht es Autofahrern, Reifen (Winter-, Sommer- und Ganzjahres- und Motorradreifen) und Felgen online beim Händler vor Ort zu bestellen und gleichzeitig den passenden Montageservice beim Händler zu buchen. Die Plattform bietet eine große Auswahl an Reifen, darunter Premium-, Standard- und Discountmarken, sowie Felgen für alle Fahrzeugtypen. Durch die Eingabe der Postleitzahl können Kunden die Angebote der lokalen Händler in ihrer Nähe einsehen und direkt vergleichen. Zusätzlich erhalten sie detaillierte Produktinformationen, Händlerbewertungen sowie Testberichte, um eine fundierte Kaufentscheidung treffen zu können.

Ein praktisches Feature der Plattform ist der Reifenrechner, der Autofahrer, die auf eine kleinere oder größere Reifengröße umsteigen möchten, unterstützt. Der Rechner ermittelt den Unterschied zwischen alten und neuen Reifen und stellt sicher, dass alle relevanten Faktoren beim Wechsel beachtet werden.

Für die Terminabstimmung mit dem Händler vor Ort bietet Reifen-vor-Ort eine elektronische Terminanfrage, um Wartezeiten zu minimieren und eine reibungslose Abwicklung zu ermöglichen.

Die B2C-Plattform arbeitet mit tausenden Händlern in ganz Deutschland zusammen und bietet seinen Kunden flächendeckend attraktive Preise und Leistungen. Um den besten Preis zu gewährleisten, wird der Endpreis erst nach Eingabe der Postleitzahl angezeigt, wodurch regionale Preisunterschiede der Händler berücksichtigt werden. Bezahlt wird erst beim Händler vor Ort nach erfolgreicher Montage, was die Sicherheit für die Kunden erhöht. Bei Fragen oder speziellen Anliegen steht zudem eine persönliche Beratung durch den Händler oder eine Festnetz-Hotline zur Verfügung.

Die Plattform ist eine Alternative zu klassischen Reifen-Onlineshops und ermöglicht, PKW-, Motorradreifen und Felgen zu Online-Konditionen mit den Serviceleistungen des Händlers vor Ort zu kaufen.

Die hohe Kundenzufriedenheit spiegelt sich in zahlreichen positiven Bewertungen wider – auf Trustpilot erzielt die Plattform beispielsweise eine Bewertung von 4,2 von 5 Sternen.