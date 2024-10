Kenia-Safari-Reisen: Atemberaubende Afrika-Safari und Entspannung am Diani Beach vereinen

Kenia ist ein Land voller Vielfalt. Kenia-Reisende haben die Möglichkeit, unvergleichliche Abenteuer und atemberaubende Erlebnisse in ihrem Urlaub zu genießen. Besonders für Familien, die Erholung und Abenteuer auf ihrer Reise kombinieren möchten, ist Kenia ein ideales Reiseziel. Das Land bietet eine Fülle von Möglichkeiten, um die unterschiedlichsten Interessen der Familienmitglieder abzudecken - von aufregenden Safaris in den Nationalparks bis hin zu erholsamen Tagen an malerischen Stränden wie dem Diani Beach. Während für einige Kenia-Reisende das Kennenlernen der faszinierenden Tierwelt Kenias auf einer Safari der Höhepunkt des Urlaubs ist, ist es für andere die entspannte Atmosphäre an den Stränden oder bei Wassersportaktivitäten am traumhaften Diani Beach. Für alle, die Ruhe und Erholung an Kenias Traumstränden mit dem aufregenden Erlebnis einer Kenia-Safari verbinden möchten, bieten die Kombireisen von kenia-safari-reisen.de die perfekte Lösung. Die Safaris auf diesen kombinierten Kenia-Safari-Reisen des Kenia-Spezialisten werden in kleinen Gruppen von vier bis sechs Personen durchgeführt, wobei besonderer Wert auf den Komfort der Fahrzeuge gelegt wird. Die durchdachten Kenia-Safari-Reisen bieten die ideale Möglichkeit, Erholung und Abenteuer gleichermaßen zu erleben und eine unvergessliche Zeit in Kenia zu verbringen.

Safari und Strand vereint: Kenia-Safari-Reise an den Diani Beach

Ein echter Geheimtipp ist zum Beispiel die Kombination einer Safari durch die Nationalparks Tsavo West, Amboseli und Tsavo Ost mit einem Badeaufenthalt am Diani Beach. So bietet zunächst der Badeurlaub im 4-Sterne-Hotel Papillon Lagoon am Diani Beach die perfekte Gelegenheit, sich zu erholen und die Seele baumeln zu lassen. Mit seiner idyllischen Poollandschaft, dem endlosen weißen Sandstrand und einer Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten hat das Hotel alles, was es für einen erholsamen Strandurlaub braucht. Zur Hotelanlage im typisch afrikanischen Stil gehören über 150 Gästezimmer, die inmitten einer weitläufigen, grünen Gartenanlage mit altem Baumbestand liegen. Die Zimmer sind komfortabel eingerichtet und verfügen über Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, Balkon oder Terrasse und Moskitonetze. Die Kinder können sich auf dem Spielplatz oder im Kinderpool vergnügen, die Erwachsenen am Strand entspannen oder verschiedene Wassersportarten ausprobieren. Wer in seinem Urlaub am Diani Beach aktiv sein möchte, dem bietet das Hotel zahlreiche Freizeitmöglichkeiten wie Tennis, Beachvolleyball, Badminton und Tischtennis. Wassersportbegeisterte können im Kenia Urlaub am Diani Beach Tauchausflüge unternehmen oder Hochseefischen gehen, während Erholungssuchende im Spa-Bereich des Hotels entspannen können. Auch kulinarisch wird einiges geboten: Reichhaltige Buffets mit internationalen und lokalen Spezialitäten halten zu den Mahlzeiten für jeden Geschmack etwas bereit, nachmittags gibt es Kaffee, Tee und Gebäck. Das Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik und Tanz in den Hotelbars und Restaurants sorgt für stimmungsvolle Abende.

Kenia-Safari als Abenteuer zwischendurch bei der Kenia-Safari-Reise am Diani Beach

Eingebettet in den Kenia Urlaub am Diani Beach ist ein ganz besonderes Abenteuer: Auf einer spannenden Kenia Safari erleben Kenia Reisende die beeindruckende afrikanische Tierwelt hautnah. Von imposanten Elefantenherden über majestätische Löwen bis hin zu anmutigen Giraffen - die Kenia Safari Reise bietet spannende Begegnungen mit den faszinierenden Bewohnern der afrikanischen Savanne. Darüber hinaus haben Kenia-Reisende die Möglichkeit, die vielfältigen Landschaften Afrikas zu bewundern, die von üppigen Flussufern über endlose Grassteppen bis hin zu malerischen Bergkulissen reichen. Das Abenteuer dieser Kenia Safari Reise beginnt am ersten Tag, wenn die Reisenden von ihrem Strandhotel abgeholt werden, um den Tsavo West Nationalpark zu erkunden. Dort erwartet die Teilnehmer eine aufregende Pirschfahrt entlang des Tsavo Rivers und die Möglichkeit, Krokodile und Flusspferde an den Mzima Springs zu beobachten. Die Übernachtungen im Severin Safari Camp oder in der Kilaguni Serena Lodge bieten komfortable Unterkünfte inmitten der afrikanischen Natur. Am zweiten Tag führt die Kenia Safari Reise in den Amboseli Nationalpark, der für seine großen Elefantenherden und den atemberaubenden Blick auf den Kilimanjaro bekannt ist. Hier erleben die Teilnehmer der Kenia Safari Reise unvergessliche Momente in der Wildnis Afrikas, bevor sie in der Ol Tukai Lodge oder der Amboseli Serena Lodge übernachten und den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen. Am dritten Tag geht es weiter in den Tsavo Ost Nationalpark, wo die charakteristische rote Erde und die berühmten roten Elefanten für ein einmaliges Safari-Erlebnis sorgen. Die Unterkunft in der Ashnil Aruba Lodge bietet nicht nur Komfort, sondern auch die Möglichkeit, die Tierwelt direkt vor der Lodge zu beobachten. Am vierten Tag kehren die Teilnehmer der Kenia Safari Reise an den Diani Beach zurück, wo sie sich nach dem Safari-Abenteuer entspannen und die Eindrücke der vergangenen Tage in Ruhe verarbeiten können.

https://www.kenia-safari-reisen.de/urlaub-diani-beach-afrika

