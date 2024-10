Startseite Neue Dinner Hotspots auf Huvafen Fushi Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-10-28 14:45. Huvafen Fushi erstrahlt nach umfassender Schließung im Jahr 2023 mit neuen Naturbungalows und Pavillons am Strand sowie über Wasser. Aber auch die neuen kulinarischen Höhepunkte verzaubern die Gäste. Digging Beach Dinner

Bei diesem besonderen Dinner-Erlebnis genießen die Gäste mit den Beinen versunken im Strand an einem aus Sand geformten Tisch im Kerzenlicht unter dem Sternenzelt ein elegant dekoriertes Intermezzo und ein fantasievolles Abendessen, das sorgfältig von Huvafen Fushis Privatköchen zusammengestellt wurde. Infinity Seafood Sensation

Das Dinner-Setting direkt am Infinity Pool taucht die Gäste in eine Welt der kulinarischen Exzellenz, wo das Meer, das Mondlicht und der endlose Ozean ebenso verzaubern wie die Kreationen aus asiatisch-angehauchtem Wolfsbarsch-Ceviche, gedämpften Hummer-Wan-Tan-Ravioli, Jakobsmuscheln und Sevruga-Kaviar. Rock Dinner

Bei diesem Dinner-for-two wartet auf einer leicht vorgelagerten Felseninsel ein gedeckter Tisch umgeben von flackernden Fackeln auf die Gäste. In diesem Setting bereitet der Privatkoch ein üppiges Festmahl am Grill vor mit lokalem Hummer, Thunfisch à la Plancha oder Chimichurri-Lammkoteletts. Die perfekte Weinbegleitung darf vor der Kulisse des Horizonts bei Nacht nicht fehlen. Lattitude 4° Underwater Dinner

In acht Metern Tiefe unter dem Meer heißt Huvafen Fushi seine Gäste im weltweit einzigen privaten Unterwasser-Dinner-Spot willkommen. Romantiksuchende und Gourmets dinieren an einem elegant eingedeckten Tisch und die Aufmerksamkeit auf die kulinarischen 5-Gänge-Köstlichkeiten teilt sich nur mit dem beeindruckenden Aquarium-Ambiente und Blick auf das Meeresleben. Aufgrund der kulinarischen Vielfalt Huvafen Fushis reicht ein Aufenthalt meist bei weitem nicht aus, um alle kulinarischen Höhepunkte zu testen. Denn neben den "Enchanting Feasts", die auch Lunch und Dinner Erlebnisse auf der Sandbank beinhalten, warten auch noch die fünf Insel-eigenen Restaurants wie das Salt, das Signature-Restaurant auf Stelzen mit japanisch-lateinamerikanischem Einfluss. Kein Wunder, dass so viele Gäste immer wieder kommen. Über Huvafen Fushi

Nur 30 Minuten mit dem Speedboot von der Hauptinsel Malé entfernt, liegt die "Trauminsel", Huvafen Fushi. Die Wiedereröffnung im Winter 2024 markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte des Resorts, da sie erneut den Maßstab des zeitlosen Reizes des Malediven-Lieblings zelebriert und gleichzeitig eine neue Vision entspannter Eleganz definiert. Huvafen Fushi hat Luxus schon immer auf die nächste Stufe gehoben. Mit weniger als 50 Zimmern verkörpert das Fünf-Sterne-Resort die Intimität eines sehr privaten Inselurlaubs. Die Trauminsel war die erste auf den Malediven, die in jeder Gästeeinheit einen eigenen Pool anbieten konnte. Das einmalige Huvafen Spa verfügt über die weltweit ersten und einzigen Unterwasserbehandlungsräume umgeben vom lebendigen Hausriff. Der Thakuru-Butler-Service sorgt bei allen Gästen für idyllischen Komfort, wobei jedes Detail über das Vorstellbare hinausgeht. Ob das Design aus der Feder von BLINK Design, das kulinarische Angebot mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an Konzepten, der Auswahl an Aktivitäten auf dem Land oder Meer, Huvafen Fushi erfüllt die Erwartungen seiner Gäste bei weitem. Huvafen Fushi ist mit seinem erneuerten Engagement, eine der führenden Inselträume auf den Malediven zu bleiben, ein wahres wiedergeborenes Paradies. www.huvafenfushi.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Starling PR

Frau Isabel Schleiwies

Thalkirchner Straße 27

80337 München

Deutschland fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : mail@starling-pr.com Pressekontakt: Starling PR

Frau Isabel Schleiwies

Thalkirchner Straße 27

80337 München fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : mail@starling-pr.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten