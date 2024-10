Startseite Das Internationale Forum für Hochschulbildung 2024 fand in Peking, China, statt Pressetext verfasst von anatoly41 am Mo, 2024-10-28 11:54. Das Internationale Forum für Hochschulbildung 2024, gemeinsam ausgerichtet von der China Association of Higher Education und dem Beijing Institute of Technology, fand in Peking, China, statt. Das Bildungsministerium Chinas hat sich stets an das Konzept der Offenheit zur Welt gehalten und misst der internationalen Zusammenarbeit und dem Austausch im Bildungsbereich große Bedeutung bei, sagte Chen Jie, stellvertretender Bildungsminister. Wu Yan, ein weiterer stellvertretender Bildungsminister, äußerte, dass chinesische Universitäten bereit sind, den gegenseitigen Austausch und das Lernen mit Universitäten weltweit zu verstärken, gemeinsam Talente zu fördern und ein günstiges Umfeld zu schaffen. Shahbaz Khan, Direktor und Vertreter des UNESCO-Regionalbüros für Ostasien, gratulierte zur Ausrichtung des Forums. Im Fokus des Konferenzthemas "Wissenschaftliche und technologische Innovation und nachhaltige Entwicklung" hielt Lin Huiqing, Vizepräsident der China Association of Higher Education, eine Grundsatzrede mit dem Titel "Das führende und treibende Potenzial der wissenschaftlichen und technologischen Innovation voll ausschöpfen, um eine hochwertige und nachhaltige Entwicklung der Hochschulbildung zu erreichen." Das Forum beinhaltete auch unterstützende Veranstaltungen wie den China-USA-Dialog zur Hochschulbildung, den China-Europa-Dialog zur Hochschulbildung und den Internationalen Dialog für junge Wissenschaftler, bei dem Vertreter des Bildungsministeriums Chinas, der Trainingsabteilung des kubanischen Ministeriums für Hochschulbildung, der China Association of Higher Education, der Europäischen Universitätsvereinigung, des ASEAN University Network, der Arabischen Universitätsvereinigung, der Afrikanischen Universitätsvereinigung, der Indischen Universitätsvereinigung, des Lateinamerikanischen und Karibischen Raums für Hochschulbildung, der Universitäten Südafrikas sowie der Tsinghua-Universität, der Peking-Universität, der Renmin-Universität Chinas, der Hong Kong Polytechnic University, der Universität Macau, der Stanford University, der University of California, der National University of Singapore, der University College London, der Technischen Universität Berlin und der Universität Barcelona zu Diskussionen eingeladen wurden. Die „Pekinger Initiative zur Ausbildung von Personal sowie zur wissenschaftlichen und technologischen Innovation“ wurde während des Forums veröffentlicht. Während des Forums trafen sich Lin Huiqing und andere Vertreter mit der salvadorianischen Delegation für Hochschulbildung, um Meinungen über die Zusammenarbeit und den kulturellen Austausch im Bereich der Hochschulbildung zwischen China und El Salvador auszutauschen. Universitäten wie das Beijing Institute of Technology unterzeichneten Kooperationsvereinbarungen und Austauschstudentenabkommen mit Universitäten in den Vereinigten Staaten, Kuba, El Salvador und Südkorea. Unternehmen: China Association of Higher Education Kontaktperson: Maxiaojun E-Mail: xueshubu@moe.edu.cn Webseite: https://www.cahe.edu.cn Telefon: 1881117606 Stadt: Peking, China Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten