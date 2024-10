Startseite comfort by sanibel erhält PLUS X AWARD "Fachhandelsmarke des Jahres 2024/2025" Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-10-28 11:26. Technische Innovation und Verlässlichkeit Beim diesjährigen "PLUS X AWARD", dem weltweit größten Innovationspreis für Markenqualität, wurde comfort by sanibel mit dem Titel "Fachhandelsmarke des Jahres 2024/2025" ausgezeichnet. Der durch eine unabhängige Jury des "PLUS X AWARDS" verliehene Titel "Fachhandelsmarke des Jahres 2024/2025" würdigt die Spitzenstellung von comfort by sanibel im Bereich der Haustechnik und bestätigt die partnerschaftliche Zusammenarbeit und hohe Zufriedenheit der Fachhandwerker in punkto Qualität und Service der comfort by sanibel Produkte. Darüber hinaus überzeugten die Jury des "PLUS X AWARDS" die perfekten Unterlagen, umfassenden Förder- und Schulungsprogramme sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produktlinien. Zuverlässig. Komfortabel. Sorgenfrei. comfort by sanibel gehört seit vielen Jahren zu einer der erfolgreichsten Marken der GSH, ein Verbund von 23 Großhandelsunternehmen der Haustechniksparte. Fachhändler, Handwerker, Planer, Architekten und nicht zuletzt die Endkunden profitieren von modernsten Systemkomponenten für die Haustechnik, die höchsten Ansprüchen einer professionellen Installation gerecht werden. Die comfort by sanibel Produkte bieten langlebige Qualität und höchsten Komfort sowohl bei der Montage als auch im täglichen Gebrauch. Technische Innovation und Verlässlichkeit Das Produktsortiment von comfort by sanibel umfasst alle Bereiche der Haustechnik: Wasser, Gas, Wärme und Luft. Die Haustechnik-Komponenten sind dank perfekt aufeinander abgestimmter Systemteile besonders planungssicher, wartungsarm und effizient. Zu den neuesten Produkten zählen das Flächenheizungssystem comfort-ROLL für konstante Wärme und Kühlung, das thermische Solarsystem mit Kollektoren und Zubehör sowie eine innovative Rohrdämmung zur Energieeinsparung. Besonders hervorzuheben ist das System comfort-PRESS, das mit einem hörbaren Leckageschutz ausgestattet ist. Alles übersichtlich zu finden auf über 350 Seiten im neuen comfort Gesamtkatalog. Für alle comfort by sanibel Produkte erhalten die Kunden eine 5-jährige Gewährleistung, sofern diese von konzessionierten Fachhandwerkern montiert werden. Für das Rohrinstallationssystem comfort-PRESS gilt sogar eine Systemgarantie von 10 Jahren, bei entsprechender Registrierung verlängert sich diese auf 20 Jahre. Für Ersatzteile besteht generell eine 10-jährige Nachkaufmöglichkeit. Umfangreiche Unterstützung für alle Partner comfort by sanibel bietet umfassende Unterstützung für Fachhandwerker, Architekten, Planer und Bauherren. Besonders hervorzuheben ist die hohe Lagerverfügbarkeit aller Produkte. Darüber hinaus stehen aktuelle Informationen zu Förderprogrammen, z. B. von der KfW, BAFA, Bund, Ländern, Kommunen und Versorgern, zur Verfügung. Über die Website von comfort by sanibel kann ein unkomplizierter Fördermittel-Check durchgeführt werden, welcher verschiedene Fördermittelmöglichkeiten aufzeigt. Zudem erhalten Partner optimale technische Informationen, Produktfotos, Maßzeichnungen und vorgefertigte Ausschreibungstexte zur Verfügung gestellt. An mehr als 400 Standorten in Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden können Kunden sich persönlich vom Motto von comfort by sanibel überzeugen: "Mit Sicherheit comfort - heute, morgen, in der Zukunft." Weitere Informationen: Zu comfort by sanibel: https://comfort-by-sanibel.de Zum PLUS X AWARD: https://plusxaward.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Studio BE GmbH & Co. KG / Agentur für visuelle Kommunikation

comfort by sanibel ist die Marke von 23 Großhandelsunternehmen der Haustechniksparte mit über 400 Standorten deutschlandweit und darüber hinaus. Das comfort by sanibel Sortiment umfasst die gesamte Haustechnik mit den Bereichen Wasser, Gas, Wärme und Luft. Der Fokus liegt auf hochwertigen, wartungsarmen und effizienten Komponenten, die einfach zu installieren und zu betreiben sind. Die comfort by sanibel Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt und erfüllen höchste Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit. Produziert werden die comfort by sanibel Produkte von namhaften Markenlieferanten.

