Startseite Fürstliches Winterwunderland ab 15. November Pressetext verfasst von ciccoh am Sa, 2024-10-26 15:00. Wieder viele Neuheiten und Highlights Oberschwaben / Allgäu Es funkelt und glitzert im fürstlichen Lichterwald. Zahlreiche neue Attraktion der Extraklasse und über 5 Kilometer Illuminationen mit lebensgroßen Figuren aus Licht, prächtige Themenwege, elf zauberhafte Märchenstationen, einer fahrbaren Mini-Eisenbahn, dem Glitzerweg und kulinarischen Schmankerln vor Ort. Das Resort verwandelt sich beim FÜRSTLICHEN WINTERLEUCHTEN ab 15. November wahrlich in ein Winterwunderland. In drei Jahren haben sich über 300.000 Besucher im Fürstlichen Golf-Resort Bad Waldsee bereits verzaubern lassen von einem einzigartigen Lichtermeer, dass in den Wintermonaten die Herzen höherschlagen lässt. Im eigenen Weihnachtsdorf findet man festlich geschmückte Hütten mit Winzer-Glühwein und Apfelpunsch, verschiedene deftige und süße Leckereien sowie ein doppelt großes Geschenkeparadies mit kreativen Geschenkideen.

Staunen Sie über dasmagische Ballonglühen, bei dem 5 Heißluft-Ballons den Nachthimmel erhellen und der Bad Waldseer Fanfarenzug aufspielt. Probieren SieFun-Golf mit Leuchtbällenaus und entdecken Sie dasgigantische Knusperhäuschen XXL. Montag bis Donnerstag kann ein einE-Cart ServicefürMenschen mit und ohne Mobilitäts-Einschränkunggebucht werden. Bestaunen Sie dieHymer Mountainsan derMini-Eisenbahn ‚Anna‘und tauchen Sie ein in das neu gestaltete Tierwäldchen. Lassen Sie sich von dembeeindruckenden acht Meter langen LED-Zugbeeindrucken und schlendern Sie über denEngelsweg, um die friedvolle Atmosphäre zu genießen.

Das beliebte Eisstockschießen kann täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr gebucht werden. Auch in diesem Jahr werden ab zehn Personen wieder sogenannte ‚Stern-Pakete‘ mit Eintritt, Getränke- und Verzehr-Bons angeboten. Wer es ein bisschen festlicher wünscht, kann auch ein winterliches Menü oder seine Weihnachtsfeier im gehobenen Restaurant im Hofgut genießen. Für Firmen wird ein abgeschlossener Outdoor-Bereich mit Glühweinhütte aufgebaut.

Für auswertige Gäste lohnt sich vorab eine ‚Kleine Auszeit‘ zu buchen. Mit Frühstück und Spa oder eines der günstigen Übernachtungspakete inklusive einem Genießer-Frühstücksbuffet, Aufenthalt im neuen Spa Bereich, Eintritt zum Fürstlichen Winterleuchten und Glühwein. Der Besuch beim Winterleuchten ist auch in diesem Jahr wahrhaft rundum ein fürstliches Erlebnis zum kleinen Preis. Eintritt: 0 bis 3 Jahre frei, 4 bis einschl. 14 Jahre 1,50 €, Erwachsene 4,00 €Saisonkarte: 4 bis einschl. 14 Jahre 7 €, Erwachsene 18 €

Weitere Informationen unter www.winterleuchten-badwaldsee.de, Telefon 07524 4017-203 oder info@winterleuchten-badwaldsee.de. Kontakt: Waldsee Golf Management GmbH, Sascha M. Binoth, Hopfenweiler 9,88339 Bad Waldsee -Telefon: 07524 4017-0