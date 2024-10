Startseite Entdecken Sie die Magie der Fragen: Ein Blick in das Handbuch "FragenMagie" Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2024-10-26 12:27. Nagold. Mit dem Begleitheft "FragenMagie - Das kleine Handbuch zu den FragenBüchern" laden die Autor:innen Armgard und Hajo Schörle Leser dazu ein, die transformative Kraft von Fragen zu erkunden. Dieses handliche Werk im DIN A5 Querformat bietet auf 72 farbenfrohen Seiten eine tiefgehende Einführung in die Philosophie der "99-Fragen" Bücher und richtet sich an Pädagogen, Therapeuten sowie alle, die sich für die Kunst des Fragens interessieren. Ein Werkzeug für Kreativität und Achtsamkeit Das Handbuch ist mehr als nur eine Ergänzung zu den beliebten "99-Fragen" Büchern. Es ist ein Leitfaden, der Leser ermutigt, sich auf eine Entdeckungsreise über die Bedeutung und Qualität von Fragen zu begeben. Die Autor:innen betonen, dass Fragen nicht nur Türen öffnen können, sondern auch als kraftvolle Werkzeuge in Veränderungsprozessen dienen. Ob im therapeutischen Gespräch oder im alltäglichen Miteinander - die richtige Frage zur richtigen Zeit kann neue Perspektiven eröffnen und kreative Denkprozesse anstoßen. Praktische Anregungen für den Alltag Der Inhalt des Buches gliedert sich in zwei Hauptteile: Einführende Überlegungen zur Bedeutung von Fragen und praktische Anregungen für deren Anwendung. Leser finden Inspirationen, wie sie durch gezielte Fragestellungen neue Blickwinkel gewinnen und sich selbst sowie anderen Menschen auf Augenhöhe begegnen können. Themen wie Dankbarkeit, Unterstützung und innere Haltung werden beleuchtet und bieten wertvolle Impulse für persönliche und berufliche Kontexte. Die Kunst des Fragens Seit der Veröffentlichung des ersten Bandes ihrer "FragenMagie"-Reihe vor elf Jahren haben die Geschwister Armgard und Hajo Schörle zahlreiche Erkenntnisse gesammelt. Sie zeigen auf, dass es keine allgemeingültigen Rezepte gibt, um die Wirkung einer Frage vorherzusagen. Vielmehr kommt es auf die innere Haltung der Achtsamkeit und des Respekts an - sowohl gegenüber dem Gegenüber als auch sich selbst. Stimmen zum Buch Leser sind begeistert von der Tiefe und Wirkungskraft der Fragen in diesem Buch. Regine Rachow von Praxis Kommunikation beschreibt es als einen Wegbegleiter, der weit über kluge Antworten hinausgeht. Das Buch Magazin lobt es als inspirierend und frei von ideologischer Ausrichtung. Für alle Interessierten stehen Armgard und Hajo Schörle gerne für weitere Informationen zur Verfügung. Ihr Handbuch bietet nicht nur eine Fülle an Anregungen, sondern auch Coaching-Angebote rund um Themen wie schöpferische Kraft, Kreativität und tiefes Zuhören. ISBN-13: 978-3926341907 Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, mit "FragenMagie" Ihre eigene Reise zu beginnen - eine Reise voller Entdeckungen und neuer Horizonte. Erhältlich im Buchhandel oder direkt im Verlagsshop Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: W&D Schörle

Herr Hajo Schoerle

Lise-Meitner-Str 9

72202 Nagold

Deutschland fon ..: 07452 2690

web ..: http://www.schoerle.de

email : info@schoerle.de Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage www.schoerle.de auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Pressekontakt: W&D Schörle

Herr Hajo Schoerle

Lise-Meitner-Str 9

72202 Nagold fon ..: 07452 2690

web ..: http://www.schoerle.de

email : info@schoerle.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten