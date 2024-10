Startseite Frankfurter Buchmesse: 75-jähriges Jubiläum für das Bestseller-Buch "Dianetik" Pressetext verfasst von Frank Busch am Fr, 2024-10-25 16:02. Vier führende Buchhändler in Europa wählten die Frankfurter Buchmesse, um dem Bestseller Dianetik ihre Anerkennung auszusprechen, als sie die Feierlichkeiten zu seinem 75-jährigen Jubiläum und seiner weiten Verbreitung seit der Veröffentlichung am 9. Mai 1950 ankündigten. Die Frankfurter Buchmesse 2024 hätte nicht passender enden können als mit der Würdigung von L. Ron Hubbards Dianetik: Der Leitfaden für den menschlichen Verstand, "weil es in den letzten drei Vierteljahrhunderten Millionen von Leben positiv und dauerhaft verändert hat", so ein Vertreter des Verlegers. Dianetik-Buch erhält internationale Anerkennungen Das Buch wurde mit vier prestigeträchtigen Anerkennungen von Händlern in ganz Europa geehrt, so als ob es die vier Himmelsrichtungen des Kontinents markieren würde. Im Norden würdigt das Vereinigte Königreich die anhaltende Inspiration des Buches, im Süden feiert Italien seinen tiefgreifenden Einfluss, im Osten lobt die Slowakei sein bleibendes Vermächtnis und im Westen hebt Spanien seinen anhaltenden Bestseller-Status hervor. In diesem Zusammenhang überreichte Marvin Blagsden, Geschäftsführer von Gazelle Book Services, eine Gedenktafel, auf der "das außergewöhnliche Vermächtnis" von L. Ron Hubbard gewürdigt wird, das "die Menschen auf der ganzen Welt weiterhin inspiriert und anleitet und einen dauerhaften Einfluss auf die persönliche Entwicklung und das Wohlbefinden hat". Im Süden Europas würdigte Donatella Nazzi, Geschäftsführerin von Libro Co Italia, L. Ron Hubbards "bemerkenswerten Beitrag zur Literatur und zum menschlichen Wissen" und fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, Dianetik zu vertreiben. Wir haben viele interessante Ideen für die Feierlichkeiten zu Ihrem Jubiläum im nächsten Jahr, und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam eine großartige Arbeit leisten werden." Auf dem Weg in die Slowakei in Osteuropa gewährte Heureka Dianetik:Der Leitfaden für den menschlichen Verstand von L. Ron Hubbard die Auszeichnung "Finalist Produkt des Jahres 2023 in der Kategorie Bücher", und im Westen Europas, in Spanien, schloss sich Arnoia Distribución de Libros S.A., eine galizische Unternehmensgruppe, die seit über 30 Jahren an der Spitze des Buchvertriebs in Spanien und im Ausland steht, mit einer weiteren Auszeichnung an, "um L. Ron Hubbard zu Ehren des 75-jährigen Jubiläums seines Dauerbestsellers Dianetik: Der Leitfaden für den menschlichen Verstand zu ehren". L. Ron Hubbards Vermächtnis: Einer der beständigsten und meistgelesenen Autoren der Literaturgeschichte Als Autor, Menschenfreund und Begründer der Dianetik und Scientology ist L. Ron Hubbard eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Moderne. Seine schriftstellerische Karriere, die sich über mehr als ein halbes Jahrhundert erstreckte, machte ihn zu einem führenden Vertreter der amerikanischen Belletristik und zum Autor von mehr als 35 Millionen Wörtern Sachliteratur - der umfassendsten Erforschung des menschlichen Verstandes und Geistes, die einen einzigartigen Weg zu völliger spiritueller Freiheit bietet. Er gilt als einer der 20 meistverkauften Autoren aller Zeiten. Seine Werke wurden in 114 Sprachen übersetzt und haben eine Auflage von mehr als 325 Millionen Exemplaren, darunter über 3.000 aufgezeichnete Vorträge und etwa 5.000 Publikationen. Vier Guiness-Weltrekorde für L. Ron Hubbard Als Beweis für die Größe seines literarischen Vermächtnisses hält er vier Guinness-Weltrekorde: für den meist publizierten Autor, den meistübersetzten Autor, den Autor mit den meisten Hörbuchtiteln und für das am meisten übersetzte nicht-religiöse Werk. Bewährte Antworten: Im Jahr 2024 genauso relevant wie im Jahr 1950. Das am 9. Mai 1950 veröffentlichte Buch Dianetik, ein Vorläufer der Scientology, wurde von dem nationalen Kolumnisten Walter Winchell in einer vielsagenden Vorhersage mit den Worten angekündigt: "Im April kommt etwas Neues auf, das Dianetik heißt. Eine neue Wissenschaft, die mit der Unveränderlichkeit der physikalischen Wissenschaft auf dem Gebiet des menschlichen Geistes arbeitet. Allem Anschein nach wird sie sich für die Menschheit als ebenso revolutionär erweisen wie die Entdeckung und Nutzung des Feuers durch die ersten Höhlenmenschen." Winchells Aussage war zwar kühn, aber dennoch zutreffend, denn mit der Dianetik kam die erste definitive Erklärung des menschlichen Denkens und Verhaltens. Hier war auch "das erste Werkzeug, um die Probleme des menschlichen Geistes zu lösen, einschließlich unvernünftiger Ängste, Verstimmungen, Unsicherheiten und seelisch bedingten Leids", so einer der Fans. Der Kern dieser Probleme lag in dem, was L. Ron Hubbard den "reaktiven Verstand" nannte und als den "Teil des Verstandes einer Person definierte, der ausschließlich auf Reize reagiert, der nicht unter ihrer willentlichen Kontrolle steht und der Kraft und Befehlsgewalt über ihr Bewusstsein, ihre Absichten, Gedanken, ihren Körper und ihre Handlungen ausübt". "Dass der Verstand auch in Momenten teilweiser oder vollständiger Bewusstlosigkeit noch Wahrnehmungen aufzeichnete, war nur unzureichend bekannt. Wie sich das Engram aber physiologisch auswirkte, wie es sich auf das Denken und Verhalten auswirkte - das war völlig neu", sagt einer der Leser. "Kurz gesagt, hier lag ein Verstand, wie Herr Hubbard es so kraftvoll formulierte, 'der einen Menschen dazu bringt, seine Hoffnungen zu unterdrücken, der seine Apathien festhält, der ihn unentschlossen macht, wenn er handeln sollte, und ihn tötet, bevor er zu leben begonnen hat'." "Als sich die Dianetik verbreitete, war die allgemeine Resonanz beträchtlich: Mehr als 50.000 Exemplare wurden von der Öffentlichkeit sofort erworben, während die Buchhandlungen darum kämpften, sie in den Regalen zu halten. In dem Maße, in dem die Erfahrung mit der Wirkung des Buches zunahm, wurde die öffentliche Resonanz noch dramatischer", sagt Ivan Arjona-Pelado, europäischer Vertreter der Scientology Kirche. "Dianetik erobert die USA im Sturm" und "Die am schnellsten wachsende Bewegung in Amerika" lauteten die Schlagzeilen in den Zeitungen im Sommer 1950. 