Startseite Einsatzgebiete von Wellrohren: CIV GmbH hat die passenden Lösungen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-10-25 12:57. Von Elektrotechnik bis Bauwesen, CIV bietet effiziente Produktionslösungen für vielfältige Wellrohr-Anwendungen. Wellrohre sind in einer Vielzahl von Branchen von entscheidender Bedeutung. Sie bieten Schutz für Kabel und Leitungen, ermöglichen den Transport von Flüssigkeiten und dienen als Bestandteil von Drainagesystemen. Die CIV GmbH, ein renommierter Händler von Kunststoffrohren, bietet Lösungen, die genau auf die verschiedenen Einsatzgebiete von Wellrohren zugeschnitten sind. In der Elektrotechnik bieten Wellrohre eine sichere und flexible Lösung zur Führung von Kabeln und Drähten. Sie schützen vor mechanischen Beschädigungen und elektrischen Interferenzen und ermöglichen eine ordentliche und übersichtliche Verkabelung. Im Bauwesen werden Wellrohre zur Drainage und als Schutzhüllen für unterirdische Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie sind korrosionsbeständig und belastbar, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für diese Anwendungen macht. In der Landwirtschaft werden Wellrohre zur Bewässerung und Entwässerung eingesetzt. Ihre Flexibilität ermöglicht es, sie an verschiedenste Geländeformen anzupassen. Die Maschinen und Anlagen von CIV sind für diese vielfältigen Anforderungen ausgelegt. Sie produzieren Wellrohre in diversen Größen und Formen und ermöglichen so eine breite Palette von Anwendungen. Mit ihrem Engagement für Qualität und Service hat sich CIV als ein zuverlässiger Partner etabliert. Sie bieten ihren Kunden eine hohe Fertigungsqualität und maßgeschneiderte Lösungen entsprechend ihrer spezifischen Anforderungen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: CIV Ges.m.b.H

CIV ist Ihr Experte für Sicherheitstechnik, Verschraubungstechnik, Kabelbearbeitungstechnik, Schlauchtechnik und Installationstechnik. Neben unserem großen Angebot an Sicherheitstechnik und Relais bieten wir Ihnen auch in den Bereichen Verschraubungstechnik und Schlauchtechnik ein umfassendes Angebot an Produkten. Die CIV GmbH steht für bestes Angebot zu besten Preisen und einer Produktauswahl. Wir führen auch Produkte aus dem Bereich Verdrahtungskanäle wie Wellrohre oder Verriegelungsschalter. Abgerundet wird unser Sortiment in den Sparten Schaltungstechnik, Meldeelemente und Funkfernsteuerungen.

