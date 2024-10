Startseite TalentNeuron erwirbt HRForecast Pressetext verfasst von OksanaL am Fr, 2024-10-25 09:15. TalentNeuron, ein Portfoliounternehmen von Leeds Equity, gab heute die Übernahme von HRForecast bekannt, einem in München ansässigen Anbieter von Software für strategische Personalplanung und Skillmanagement. Die Akquisition erweitert die Fähigkeiten von TalentNeuron im Bereich des strategischen Personalmanagements über alle derzeit auf dem Markt erhältlichen Lösungen hinaus. Die kombinierte Plattform ist die erste, welche interne Personaldaten und externe Arbeitsmarktdaten über eine einheitliche Datenarchitektur integriert. Damit wird es Kunden ermöglicht, Prognosen zu erstellen, Szenarien zu planen und zukünftige Talent-, Qualifikations- und Kapazitätslücken zu schließen. Es handelt sich um eine End-to-End-Lösung – von der Planung zukünftiger Geschäftsszenarien über die Prognose zukünftiger Skills und Job-Profile bis hin zum Aufbau einer kompetenzbasierten Belegschaft. Die fortschrittliche Personalplanungssoftware von HRForecast und das Modul für den internen Talentmarktplatz in Kombination mit den umfangreichen globalen Arbeitsmarktdaten und Analysen von TalentNeuron bieten die branchenweit umfassendste Software und die dazugehörige Datenbasis für die strategische Personalplanung. „Unsere Akquisition von HRForecast ist ein großer Schritt nach vorne in unserer Mission, HR-Analytics zu revolutionieren. Die Mitgründer von HRForecast, Florian Fleischmann und Christian Vetter, teilen unsere Vision, wie die Integration umfangreicher interner Talentdaten und einzigartiger externer Arbeitsmarktdaten die Zukunft der Personalentwicklung in Unternehmen gestalten wird", sagt Julie Peck, CEO von TalentNeuron. „Unsere Lösungen bauen auf den Stärken des jeweils anderen auf und vereinen Best-of-Breed-Arbeitsmarktinformationen, Bedarfsplanung, Szenariomodellierung, interne Talententwicklung und strategische Recruiting-Analysen in einer umfassenden Plattform.“ Der Mitgründer Florian Fleischman fügte hinzu: "Die Zusammenführung von HRForecast und TalentNeuron ermöglicht es uns, geschäftskritische Lösungen auf einen globalen Markt zu bringen. Gemeinsam erweitern wir nicht nur unsere Reichweite, sondern definieren auch neu, was in der strategischen Personalplanung möglich ist. Wir sind begeistert, was diese Kombination für unsere aktuellen und zukünftigen Kunden bedeuten wird.“ „Die Übernahme von HRForecast verbessert unmittelbar die Fähigkeit von TalentNeuron, prädiktive, datengestützte Erkenntnisse zu liefern, und erweitert unsere Kompetenzen, um die sich schnell entwickelnden Bedürfnisse vorausschauender Führungskräfte zu erfüllen, insbesondere bei der Anpassung an die Herausforderungen im Personalwesen durch Automatisierung und KI“, sagte Chris Mairs, Managing Director bei Leeds Equity. „Wir freuen uns, Florian, Christian und das HRForecast-Team in der TalentNeuron-Familie willkommen zu heißen und gemeinsam Innovationen zum Nutzen unserer Kunden zu entwickeln.“ Die Kunden von TalentNeuron und HRForecast werden weiterhin den gewohnten Service erhalten, mit dem Vorteil, in den kommenden Wochen und Monaten Zugang zu neuen Funktionen und Möglichkeiten zu erhalten. Das kombinierte Unternehmen wird einen bedeutenden globalen Kundenstamm bedienen, darunter über 700 der Fortune Global-2000-Unternehmen. HRForecast wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft von TalentNeuron LLC operieren, wobei Fleischmann und Vetter zu TalentNeuron stoßen, um die Vision des Unternehmens von strategischer Personalplanung auf der ganzen Welt voranzutreiben. ### Über TalentNeuron

TalentNeuron ist der weltweit führende Anbieter von Arbeitsmarktanalysen und liefert präzise Talentdaten in einem unerreichten globalen Maßstab. TalentNeuron liefert wertvolle Insights über Talente in jeder Region der Welt und deckt Länder ab, die zusammen mehr als 91 % des weltweiten BIP ausmachen. Durch umfangreiche Investitionen in maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz erfasst und normalisiert unsere Technologieplattform täglich Hunderte von Millionen strukturierter und unstrukturierter Datenpunkte und liefert so wichtige Erkenntnisse über Talente zur Unterstützung von Personalplanung, strategischer Skill-Analysen, Standortoptimierung, DE&I-Taktiken und Beschaffungsstrategien für lokale, regionale und globale Unternehmen. Diese Insights können den Kunden über Software-as-a-Service, Data-as-a-Service oder durch vollständig maßgeschneiderte Analysen von unserem Team aus DatenwissenschaftlerInnnen und BeraterInnen zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.talentneuron.com. Über HRForecast

HRForecast ist ein führender Anbieter von innovativen HR-Technologielösungen, die Unternehmen befähigen, die Arbeitswelt von morgen zu gestalten. Mit seiner fortschrittlichen datengesteuerten Analytik-Plattform ermöglicht HRForecast Unternehmen, datenbasierte Entscheidungen über Talentmanagement, Personalplanung und Skill-Prognosen zu treffen. Mit seiner globalen Präsenz und seinem Engagement für Innovation unterstützt HRForecast Unternehmen dabei, ihre Personalstrategien auf die sich ständig wandelnden Marktanforderungen auszurichten und so sicherzustellen, dass sie wettbewerbsfähig bleiben und auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet sind. Für weitere Informationen besuchen Sie https://hrforecast.com/. Über Leeds Equity Partners

Leeds Equity ist ein in New York ansässiges Private-Equity-Unternehmen, das sich ausschließlich auf Partnerschaften mit Managementteams in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Informationsdienste (die „Wissensindustrien“) spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und verwaltet derzeit ein Kapital von rund 6 Milliarden US-Dollar für ein breites Spektrum von Unternehmen der Wissensindustrie. Leeds Equity ist bestrebt, sein sektorspezifisches Fachwissen und seine Marktkenntnisse zu nutzen, um für seine Partnerunternehmen und Investoren langfristige Werte zu schaffen. Weitere Informationen über Leeds Equity Partners finden Sie unter http://www.leedsequity.com/. Kontakt

John Lynch

TalentNeuron

Senior Director of Communications and Content

