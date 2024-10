Startseite www.ckv-projekt.at - Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2024-10-23 14:39. Suchen Sie ein Bauunternehmen oder einen Experten für Sanierungen in Wien, Niederösterreich (NÖ) oder dem Burgenland? Bei CKV erhalten Sie ein umfassendes Rundum-sorglos-Paket für Ihre geplanten Bau- und Sanierungsprojekte. Unsere erfahrenen und bestens geschulten Fachkräfte sorgen dafür, dass alle Gewerke nahtlos zusammenarbeiten. Ob es sich um Revitalisierungen, Wohnungs-, Haus-, Fassaden-, Dach-, Bad- oder Altbausanierungen handelt - die CKV Projekt GmbH steht Ihnen in Wien, Mödling, Baden, Wiener Neudorf, Wiener Neustadt, Brunn am Gebirge, Guntramsdorf, Vösendorf, Perchtoldsdorf, Laxenburg, Pfaffstätten, Bad Vöslau und Leobersdorf als Bauunternehmen und professioneller Sanierungsexperte zur Seite. Wir kümmern uns um die fachgerechte Sanierung von Wohnungen, Häusern, Fassaden und Altbauten sowie um Neubauprojekte. Auch Zu- und Umbauten gehören zu unserem breiten Leistungsspektrum. Seit unserer Gründung im Jahr 2023 stehen wir für Zuverlässigkeit und innovative Lösungsansätze. Unser Ziel ist es, jedes Bau- und Sanierungsprojekt für Privat- und Gewerbekunden stressfrei zu realisieren. Besonders in den Bereichen Sanierung und Revitalisierung kleiner bis mittelgroßer Immobilien setzen wir unsere mehr als zehnjährige Erfahrung ein, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Vertrauen: Wir legen großen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und sorgen dafür, dass Sie sich während des gesamten Projekts sicher und gut betreut fühlen. Transparenz: Eine offene Kommunikation ist für uns essenziell. Wir informieren Sie stets über den aktuellen Stand und gewährleisten klare und verständliche Abläufe. Kundenzufriedenheit: Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Wir tun alles, um Ihre Erwartungen zu erfüllen, und stehen Ihnen auch nach Abschluss des Projekts für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Bauunternehmen & Unternehmen für Sanierung in Wien & Niederösterreich

Miroslav Kostic

Kalterer Gasse 1f 2340 Mödling

Österreich E-Mail: office@ckv-projekt.at

Homepage: https://www.ckv-projekt.at/impressum/

Telefon: : +43 2236 864 524 Pressekontakt

