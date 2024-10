Startseite Ein Bezugstier für jedes Kind / CARITIVA unterstützt die Kinder- und Jugendeinrichtung Paulihof mit einem Minibus Pressetext verfasst von Rica_Roesner am Di, 2024-10-22 12:01. Mit einem neuen Ford Transit unterstützt CARITIVA die Paulihof Kinderhilfe und fördert das Konzept der tiergestützten Interventionen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Sie finden auf dem Paulihof ein Zuhause, in dem sich in ihrer Individualität angenommen fühlen. Die Paulihof Kinderhilfe im Landkreis Aichach-Friedberg hat dank der Unterstützung von CARITIVA ein neues Fahrzeug erhalten. Durch das Konzept des Social Sponsorings wird die Mobilität der Einrichtung erhöht, was für die Kinder und ihre Betreuer von großem Vorteil ist – und ihnen zu einem wichtigen Stückchen größerer Freiheit verhilft. Für die Kinder sind ein sicheres Zuhause und emotionale Stabilität essenziell. Dazu zählen auch die Gemeinschaft und Integration. Der neue Ford Transit wird dazu genutzt, Termine mit den Kindern wahrzunehmen, die Freizeit abwechslungsreicher zu gestalten, Gruppenausflüge zu unternehmen oder sogar in die Ferienfreizeit zu fahren. Tiergestützte Intervention baut Vertrauen auf Die tiergestützte Intervention läuft in enger Verzahnung mit der Arbeit der Pädagogen. Sie bietet den Kindern die Möglichkeit, durch den Umgang mit Tieren Vertrauen aufzubauen und emotionale Werte zu erlernen. Das engagierte Team im Paulihof ist von der Unterstützung durch CARITIVA begeistert. Für die Mitarbeiter gibt sie nicht nur die Möglichkeit, die Kinder besser zu betreuen, sondern zeigt auch, dass sie nicht allein sind in ihrer Mission. „Jedes Kind hat die Chance verdient, in seiner individuellen Einzigartigkeit liebevoll gesehen und gestärkt zu werden. Wir sehen unseren Auftrag darin, die jungen Menschen, die zu uns kommen, auf ihrem Weg der Heilung und des Wachstums zu begleiten und zu unterstützen, damit sie mit Mut und Vertrauen ins Leben gehen können. Die Tiere und die Natur sind wertvolle Mittler auf diesem Weg ins Vertrauen, in den Mut und die Lebensfreude, da sie jeden so annehmen wie er ist“, heißt es auf der Paulihof-Website. Ein Herzensprojekt von CARITIVA Dank der Kooperation mit CARITIVA mit lokalen Sponsoren wird die Paulihof Kinderhilfe weiterhin in ihrer Arbeit unterstützt, um den Kindern ein Gefühl von Geborgenheit und Zugehörigkeit zu bieten. Und auch CARITIVA ist um eine wertvolle wunderschöne Erfahrung reicher geworden – der Paulihof ist eines der Projekte, die besonders ans Herz greifen. Video-Tipp: CARITIVA-Interview mit der Paulihof-Leiterin: https://www.youtube.com/watch?v=tU88fcLNo9c https://www.caritiva.com/

https://www.caritiva.com/

https://www.paulihof.eu/