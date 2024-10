Startseite flink + fleissig GmbH - Unternehmensuebergabe und strategische Entwicklungen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-22 09:08. Reutlingen. Die flink + fleißig GmbH wird mit Elan weiter für die Zukunft aufgestellt. Das Betzinger Unternehmen wurde in diesem Jahr komplett an Alexandra Mollenkopf übergeben. Um die Marktentwicklungen und das rasante Wachstum abzubilden, passt die Geschäftsführerin und neue Alleingesellschafterin aktuell die Organisationsstrukturen an. Ein neuer Geschäftsbereich "fokus" im Bereich der Jugendhilfe wird etabliert und der Mitarbeiterstamm und die Räumlichkeiten erweitert. Die Geschäftsführung des Betzinger Unternehmens flink + fleißig GmbH schließt derzeit ein großes Re-Organisationsprojekt ab. Im Zuge der Veränderung der Gesellschafterstruktur, des starken Wachstums und Nachfrage im Bereich Jugendhilfe, wurden organisatorische Anpassungen notwendig. Neben der Einführung Unternehmens- und Leitungsstruktur, führten sie neben dem flink + fleißig Bereich für Haushaltshilfe und häuslicher Betreuung, Familienpflege, eine neue Organisation und einen neuen Geschäftsbereich "fokus" ein. Dort wird mit einem neuen Tariflohnsystem des VPK (Bundesverband privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe e. V.), mit Einführung selbstverantwortlicher Teams und einer weiteren Leitungsebene, die Basis für weiteres Wachstum im Bereich der Jugendhilfe geschaffen. "fokus" setzt sich aus den Anfangsbuchstaben des bisher hauseigenen Konzeptes der Sozialpädagogischen Jugendhilfe "Familien orientiert Kinder Umwelt System" zusammen. Der Name "fokus" sei "Programm" und bereits im Markt bekannt, so die Geschäftsführerin und neue Alleingesellschafterin Alexandra Mollenkopf. Sie kam 2007 als Einsatzleitung in ein 10 Mann-Unternehmen, wurde dann 2012 Geschäftsführerin und gemeinsam mit Hans-Peter Jandel Teilhaberin. Jetzt wurden die Geschäftsanteile im Rahmen der Nachfolge komplett an sie übergeben und das Unternehmen mit einem Re-Organisationsprojekt von ihr neu aufgestellt. Neue wirtschaftliche Geschäftsbereichsleitung ist seit kurzem Christiane Scholz. Sie wird sich um die Finanzen und die Marktentwicklung von "fokus" kümmern. Die pädagogische Geschäftsbereichsleitung wurde Hanna Fuhr, die bereits seit 2021 im Unternehmen ist. Gemeinsam mit 6 weiteren neuen Teamleitungen werden sie die 44 Mitarbeiter und Produktbereiche in der fokus Organisation führen. Die umfassenden sozialen Dienstleistungen reichen von der Betreuung der "unter 1-jährigen" Kinder, über die "In-Obhutname von Kindern und Jugendlichen" und "anderen Jugendhilfefällen" bis hin zu "inklusiven- und Eingliederungsthematiken". Hauptkunden sind öffentliche Träger im Sozialversicherungssystem wie, Jugendamt, Eingliederungshilfe aber auch Kranken- und Pflegekassen. Im neuen Geschäftsbereich werden, beispielsweise in der Zusammenarbeit in akuten Krisen- oder Gefahrensituationen, Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen als sozialpädagogische Hilfe eingeleitet. So wird schnell und akut geholfen, immer mit dem Ziel, Lösungen für die familiären Problemsituation zu finden. Bereits heute werden mehr als 80 Fälle gleichzeitig betreut. Und um die stetig steigende Nachfrage in der Jugendhilfe zu decken, wurden weitere Räumlichkeiten am Betzinger Firmensitz angemietet. "Mit unseren neuen Geschäftsbereichsleitungen und jetzt 140 erfahrenen Mitarbeitern, werden wir nun beide Organisationen weiter festigen, Prozesse konsolidieren und Routinen weiterentwickeln...", so die flink + fleißig Geschäftsführerin. Und mit einem verschmitzten Lächeln ergänzt sie "...bevor wir die nächsten Schritte gehen- Ideen sind reichlich vorhanden." Weitere Informationen finden Sie auf der neuen Homepage: www.flink-fleissig.de Seit 1998 besteht das Unternehmen flink + fleißig GmbH als anerkanntes Unternehmen für haushaltsnahe Dienstleistungen, Familienpflege und Jugendhilfe. Die flink + fleißig GmbH ist ein Schwesterunternehmen zu dem seit 1997 bestehenden Pflegedienst A.i.P. - Ambulante und individuelle Pflege GmbH. Beide Unternehmen werden eigenständig geführt. Firmenkontakt

