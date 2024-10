Startseite NoSpamProxy 25Reports - neues Tool macht Missbrauch von Mail-Domains transparent Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-22 08:26. Produkt bietet eine datenbasierte Verbesserung von E-Mail-Zustellraten, sichert die eigene Senderreputation und sorgt für Entlastung bei der Pflege von SPF, DKIM und DMARC. Eigenständige Lösung ist auch unabhängig von NoSpamProxy nutzbar. Paderborn, 22. Oktober 2024 - Net at Work GmbH, der Hersteller der modularen Suite NoSpamProxy für E-Mail-Sicherheit "Made in Germany", stellt auf der it-sa ein neues Produkt zur einfachen Konsolidierung und Analyse von Reports vor, die Mail-Server als Ergebnisberichte entsprechend dem IETF Standard DMARC (Domain-based Message Authentification, Reporting and Conformance) versenden. Das Produkt trägt den Namen 25Reports - ein Wortspiel mit dem Port 25. Es erlaubt die konsolidierte Auswertung von DMARC-Reports mit dem Ziel, die Zustellbarkeit der versandten E-Mails zu überwachen und die eigene Konfiguration und Reputation als Sender zu prüfen. DMARC-Reports sind ein wertvoller Feedback-Mechanismus DMARC-Reports zeigen den Domain-Inhabern an, wie ihre E-Mails von Empfängern verarbeitet wurden und wie dabei ihre DMARC-Richtlinie umgesetzt wird. Diese Berichte werden in der Regel täglich vom Empfänger an eine festgelegte E-Mail-Adresse beim Sender geschickt. Aggregierte Berichte (RUA) liefern XML-basierte Metadaten zur E-Mail-Authentifizierung wie beispielsweise die Anzahl gesendeter E-Mails, deren Authentifizierungsergebnisse und Absender-IP-Adressen. Fehlerberichte (RUF) enthalten detaillierte Informationen über E-Mails, die die DMARC-Authentifizierung nicht bestanden haben, wie Absender- und Empfängeradressen, Betreff, Absender-IP und Authentifizierungsergebnisse. Letztere sind in Europa aus Datenschutzgründen jedoch als kritisch anzusehen. 25Reports vereinfacht die Analyse Die manuelle Auswertung der großen Datenmenge des DMARC-Reportings ist mühsam und erfordert viel Detailwissen. Mit dem neuen 25Reports wird dieser Prozess deutlich einfacher: Die eingehenden XML-Daten der einzelnen Reports werden aggregiert und können toolgestützt analysiert werden. Dabei kann erkannt werden, ob alle Mailserver in der Organisation von den definierten Richtlinien zur Absenderreputation wie SPF, DKIM und DMARC erfasst werden. Zusätzlich wird die Zustellbarkeit der gesendeten Mails überwacht. Damit können Lücken in der eigenen Konfiguration geschlossen und die Richtlinien sukzessive immer restriktiver eingestellt werden, ohne dem Risiko, dass wichtige Empfänger nicht erreicht werden. So werden Sicherheit und Zustellbarkeit der eigenen E-Mails stetig verbessert. Weiterhin erlaubt 25Reports die Identifikation von Missbrauch der eigenen Domain für Phishing, Spam und andere Cyberattacken. Damit können zusätzliche Gegenmaßnahmen und ggf. auch rechtliche Schritte eingeleitet werden. Preview auf der it-sa auf dem NoSpamProxy Stand "Mit NoSpamProxy 25Reports machen wir die Auswertung von DMARC-Reports einfach. So können zügig die Zustellraten der eigenen E-Mails verbessert und die Reputation als Sender geschützt werden. Gleichzeitig schützt man durch optimierte Einstellungen nicht nur sich selbst, sondern vor allem auch seine Kunden, Lieferanten und sonstige Kommunikationspartner", sagt Stefan Cink, Director Business and Professional Services und E-Mail-Sicherheitsexperte bei Net at Work. Das neue Produkt wird als Cloud Service angeboten und kann für sich oder mit zusätzlichem Nutzen auch integriert in die E-Mail-Sicherheitssuite NoSpamProxy genutzt werden. Die Lizenzierung erfolgt über die Anzahl der überwachten Domains und die Anzahl der Mails pro Monat. Auf der it-sa in Halle 7, Standnummer 7-429 können Interessenten eine Preview auf das Produkt bekommen. Eine Terminvereinbarung mit den Experten für E-Mail-Sicherheit sowie der Bezug eines kostenfreien Tickets zur it-sa kann hier erfolgen: https://www.nospamproxy.de/de/it-sa-2024?utm_source=pr Mehr über E-Mail-Sicherheit "Made in Germany" mit BSI-Zertifizierung:

https://www.nospamproxy.de/de?utm_source=pr Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung. Weltweit vertrauen mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung - 7-facher Champion im unabhängigen techconsult Professional User Ranking und regelmäßig nachgewiesenem VBSpam+ Ranking - wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: https://www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner erste Wahl, wenn es um Modern Work mit Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur oder SOC. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise CLAAS, Diebold-Nixdorf, fischer group, Miele, Lekkerland, LVM, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. https://www.netatwork.de Firmenkontakt

http://www.bloodsugarmagic.com