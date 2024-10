Startseite Steuerberater Andreas Görlich rockt auf der Buchmesse Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-22 08:02. Steuerberater Andreas Görlich begeistert auf der Buchmesse mit humorvoller Satire aus der Steuerwelt Frankfurt (20. Oktober 2024) - Am Sonntag zog die Frankfurter Buchmesse nicht nur mit prominenten Rednern wie Peter Maffay, Thomas Gottschalk und Bülent Ceylan die Massen an. Abseits der großen Bühnen gab es jedoch ein ebenso unterhaltsames Highlight: Der Vortrag "Steuern mal anders: Lustiges und satirisches aus der Welt der Steuern" von Steuerberater Andreas Görlich brachte das Publikum zum Schmunzeln und bewies: Selbst Steuerparagrafen können urkomisch sein.

"Mein Ziel ist es, dass niemand bei mir ins Steuerkoma fällt - wie es leider bei vielen meiner Kollegen der Fall ist", erklärt Görlich mit einem Augenzwinkern. "Stattdessen gibt"s bei mir Anekdoten und skurrile Steuerfakten, die das Lachen ausdrücklich fördern. Steuern mal lustig - das ist mein Motto."

In seinem Vortrag präsentierte Görlich ein Feuerwerk an kuriosen Steuerthemen: Von der Sexsteuer samt Parkscheinautomaten für Prostituierte bis hin zur erstaunlichen Erkenntnis, dass Frankfurt das höchste Sexsteueraufkommen Deutschlands hat - besonders zur Buchmesse scheint es dort ordentlich zu laufen. Der Höhepunkt? Seine Erklärung, warum Hunde besteuert werden, Katzen aber nicht: "Hunde zahlen ihre Steuer einfach nicht - und Katzen? Die machen sowieso, was sie wollen."

Auch das Thema Vermögenssteuer kam nicht zu kurz: "Die wurde einfach ausgesetzt, weil der Staat offenbar nicht mit Geld umgehen kann. Da lässt man es lieber bei den Reichen - die wissen wenigstens, wie man es richtig ausgibt!" Dieser Seitenhieb sorgte ebenfalls für herzhaftes Lachen im Publikum.

Hinter dem scharfsinnigen Humor steht fundiertes Fachwissen. Andreas Görlich ist nicht nur Satiriker, sondern auch ein erfahrener Steuerberater. Als Autor und Speaker hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die scheinbar trockene Welt der Steuern für jeden verständlich und unterhaltsam zu gestalten. Seine humorvollen Ratgeber, wie "Steuern, aber lustig", sowie praxisnahe Seminare haben bereits zehntausende Selbstständige erfolgreich beim Steuern sparen unterstützt - immer mit einem charmanten Augenzwinkern.

