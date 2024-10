Startseite Alumni von Narconon Arrowhead feiern Jahrzehnte der Drogenfreiheit Pressetext verfasst von Frank Busch am Mo, 2024-10-21 15:22. In lebhaftem Kontrast zu den düsteren Meldungen über die steigende Zahl von Todesfällen durch Fentanyl-Überdosen und den stetigen Anstieg alkoholbedingter Todesfälle versammelten sich Narconon-Absolventen am 12. Oktober im Narconon Arrowhead New Life Center, um Jahre – und in einigen Fällen Jahrzehnte - der Drogenfreiheit zu feiern. Narconon Arrowhead liegt inmitten eines 100 Hektar großen Waldgebiets mit Blick auf den Eufaula-See im Südosten Oklahomas und ist nicht nur Narconons Vorzeige-Drogenrehabilitationseinrichtung, sondern auch das internationale Schulungszentrum für das Narconon-Programm.

Narconon-Absolventen und ihre Familien kamen zusammen, um von den Erfolgen des Programms zu berichten und ihr Engagement zu erneuern, anderen zu helfen, für immer drogenfrei zu werden. Eine bunte Mischung aus verschiedenen Altersgruppen und Berufen – von jungen Müttern bis zu Großeltern, von Geschäftsleuten bis zu Pflegekräften – versammelte sich im Auditorium von Arrowhead, um den Geschichten der Absolventen zu lauschen, wie sie ihre Drogensucht überwunden haben und nun ein glückliches, produktives Leben führen. Viele versprachen, anderen, die das Programm benötigen, weiterhin zu helfen und ihre Gemeinden und Jugendlichen über die Gefahren von Drogen aufzuklären. „Dieser Ort hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen“, sagte Courtney Broughton, die mit ihrer Familie an dem Treffen teilnahm. Elaine Broughton, ihre Großmutter, erzählte den Anwesenden die Geschichte der Familie. Sie rührte das Publikum zu Tränen, als sie beschrieb, wie sehr es ihr das Herz gebrochen hatte, ihre Enkelin beinahe an die Drogensucht verloren zu haben, und wie dankbar sie Narconon dafür ist, dass es Courtneys Leben verändert hat.

„Wir sagten Courtney, sie müsse sich zwischen Drogen und uns entscheiden“, berichtete sie. Courtney traf diese Entscheidung, und das Programm schenkte ihr ein neues Leben. „Wir sind jetzt so stolz auf sie. Sie ist glücklich. Sie hat keine Wutausbrüche mehr. Sie fängt keine Streitereien an. Sie ist engagiert. Aber ohne dieses Programm und ohne eure Hilfe wären wir heute nicht hier, sondern würden an ihrem Grab stehen und sagen: ,Courtney, wir vermissen dich so sehr.‘ Also danke.“

Samantha Lott brachte ihren Mann und ihre beiden Kinder zum Treffen mit. „Ich kann mir keine bessere Art und Weise vorstellen, dieses Programm zu ehren, als mit meinem Mann und meinen beiden Kindern zu diesem Treffen zu kommen. Dies ist ein ganz besonderer Monat für mich.“ Sie erklärte, dass sie das Narconon-Programm im Oktober 2012 abgeschlossen hat und nun im Oktober 2024 immer noch clean ist. Sie ermutigt jeden, der jemanden kennt, der mit seiner Sucht kämpft, zum Telefon zu greifen und das Zentrum anzurufen.

„Für uns, die wir seit Jahrzehnten gegen die Sucht kämpfen, gibt es nichts Wichtigeres, als sicherzustellen, dass das wirksame und bewährte Narconon-Programm allen zur Verfügung steht, die es brauchen", sagte Bobby Newman von Narconon. „Es funktioniert, es rettet Leben und es hilft, die Drehtür der Sucht endgültig zu schließen." Narconon (was soviel wie „keine Drogen" bedeutet) befasst sich nicht nur mit den schädlichen Auswirkungen des Drogenmissbrauchs auf Geist und Körper, sondern auch mit der Frage, warum eine Person überhaupt zu Drogen greift. Narconon besteht aus einem weltweiten Netz von Dutzenden von stationären Rehabilitationszentren. Das Narconon-Programm basiert auf den Entdeckungen und Schriften des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard.

