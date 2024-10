Startseite CEA nahm an ESG-Konferenz für Globale Führungskräfte 2024 teil Pressetext verfasst von anatoly41 am Mo, 2024-10-21 11:56. Am 16. Oktober fand die ESG-Konferenz für Globale Führungskräfte in Shanghai statt. Als einziger Vertreter der Zivilluftfahrtbranche hielt China Eastern Airlines (im Folgenden als „CEA“) eine Hauptrede und präsentierte dabei die ESG-Erfolge des Unternehmens. Zudem wurde CEA zum „offiziellen Anbieter von Flugdienstleistungen“ der Konferenz ernannt. Mit den auf „Präzision, Exzellenz, Feinheit und Wunder“ basierenden herausragenden Dienstleistungen bediente CEA aufmerksam die globalen Gäste der Konferenz. Die diesjährige Konferenz stand unter dem Motto „Förderung der Globalen ESG-Zusammenarbeit, Entwicklung und Gemeinsamer Erfolg“ und umfasste heiße Themen wie Energie und Doppelkohlenstoffziele, grüne Finanzen, nachhaltigen Konsum, Technologie und Gemeinwohl. Über 800 Gäste aus verschiedenen Bereichen weltweit nahmen an der Konferenz teil. Reden und Ansprachen hielten unter anderem Ban Ki-moon, der achte Generalsekretär der Vereinten Nationen, Führungskräfte großer internationaler Organisationen und global führender Unternehmen verschiedener Branchen wie Kristalina Georgieva, die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, sowie Nobelpreisträger. Am Stand von CEA auf der Konferenz wurden mehrere innovative ESG-Produkte präsentiert, darunter das in der chinesischen Zivilluftfahrt erstmals eingeführte „intelligente Erkennungsgerät zur Boreskop-Inspektion von Rissschäden“ sowie Anti-Ermüdungs-Armbänder für Piloten, Armbänder für Sicherheitsbeauftragte und Anti-Fall-Armbänder für Gepäck. Diese Innovationen zogen viele Teilnehmer an, die sich ausführlich darüber informierten. Als „offizieller Anbieter von Flugdienstleistungen“ der Konferenz bot CEA zudem mehr als 50 wichtigen Gästen aus Paris, New York, Kuala Lumpur und anderen Städten weltweit maßgeschneiderte Reisepakete an. Die aufmerksamen „Präzision, Exzellenz, Feinheit und Wunder“-Dienstleistungen hinterließen bei den Gästen einen tiefen Eindruck. In den letzten Jahren hat CEA das Konzept der nachhaltigen Entwicklung verfolgt und die ESG-Governance und -Leistung kontinuierlich verbessert. Als weltweit erster Nutzer des C919 hat CEA erfolgreich den kommerziellen Erstflug des C919 durchgeführt und dessen regelmäßigen kommerziellen Betrieb verwirklicht. Gemeinsam mit Interessengruppen fördert CEA neue Praktiken für „energieeffizientes, kohlenstoffarmes und grünes Fliegen“. Dabei legt CEA stets großen Wert auf Kundenzufriedenheit und bietet hochwertige Luftfahrtprodukte an. Durch die Erfahrungen aus dem Projekt „1000 Modelldörfer und 10.000 Lebenswertere Dörfer“ unterstützt das Unternehmen gezielt die Wiederbelebung ländlicher Gebiete. Seit 16 Jahren veröffentlicht das Unternehmen kontinuierlich ESG-Berichte. Seit 2018 hat sich das MSCI-ESG-Rating des Unternehmens stetig verbessert und es erhielt 2020 sowie 2021 in Folge die Bewertung A. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten