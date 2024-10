Startseite Die Rolle der Datensicherung in der Cybersicherheit Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-10-18 15:36. In einer zunehmend digitalen Welt wird Cybersicherheit immer wichtiger. Ein zentraler Bestandteil der Cybersicherheit ist die Datensicherung. Warum Datensicherung zur Cybersicherheit gehört Die Sicherung von Daten spielt eine entscheidende Rolle im Schutz vor Ransomware-Angriffen. Mit regelmäßigen Backups können Unternehmen ihre verschlüsselten Daten wiederherstellen, ohne Lösegeld zahlen zu müssen. Backups bieten auch eine zusätzliche Schutzebene gegen Datenverlust durch Cyberangriffe und helfen, die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und Compliance-Anforderungen zu gewährleisten. backupheld und Cybersicherheit backupheld integriert Sicherheitsfunktionen, die speziell darauf ausgelegt sind, Ihre Daten vor Cyberbedrohungen zu schützen. Die schnelle Wiederherstellung der Daten nach einem Cyberangriff minimiert Ausfallzeiten und unterstützt Sie dabei, schnell wieder operativ tätig zu sein. Das Expertenteam von backupheld steht Ihnen zudem bei der Implementierung und Wartung von Sicherheitsprotokollen zur Seite, sodass Ihre Daten jederzeit bestmöglich geschützt sind. Unsere Mission - Stark für deine Daten.

Modernste Cloud-Technologie, die teure Datenverluste und IT-Ausfälle verhindert und Risiken reduziert. Einfach und zuverlässig. Für mehr Datensicherheit in deiner digitalen Welt.

