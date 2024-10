Startseite Rohde & Schwarz ebnet mit erster Verifizierung von Testfällen für 3GPP Mission Critical Services der Breitband-Umstellung den We Pressetext verfasst von mepax am Fr, 2024-10-18 09:30. Rohde & Schwarz hat für das Global Certification Forum (GCF) erfolgreich Protokollkonformitäts-Testfälle für Mission Critical Push-to-Talk validiert und die Test Platform Approval Criteria (TPAC) für seinen R&S TS-PCT Protocol Conformance Tester erreicht. Rohde & Schwarz konnte als erstes und einziges Messtechnikunternehmen diesen Arbeitspunkt für einsatzkritisches Push-to-Talk aktivieren. Mit diesem Erfolg ebnet das Unternehmen Geräteherstellern und Diensteanbietern den Weg für eine reibungslose Umstellung der bisherigen schmalbandigen TETRA-Dienste auf breitbandige 3GPP Mission Critical Services. Vorschlag BU: Der R&S CMX500 hat für das GCF erfolgreich Protokollkonformitäts-Testfälle für Mission Critical Push-to-Talk validiert. Rohde & Schwarz konnte erstmals Testfälle für Mission Critical Push-to-Talk (MCPTT) verifizieren und ermöglicht damit dem GCF die Einführung des ersten Zertifizierungsprogramms seiner Art für einsatzkritische Dienste (Mission Critical Services, MCS). Das Programm garantiert Betreibern von Netzwerken für die öffentliche Sicherheit, dass einsatzkritische Anwendungen und Geräte dank einem einheitlichen Standard für alle Anbieter störungsfrei zusammenarbeiten. Unter der Bezeichnung 3GPP MCS läuft eine Reihe von Kommunikationsdiensten, die für die öffentliche Sicherheit und insbesondere Notfalleinsätze von großer Bedeutung sind. Die Technologie stellt die reibungslose Kommunikation für Rettungsdienste sicher und unterstützt so die effiziente Koordination und schnelle Reaktionsfähigkeit in kritischen Situationen. Diese einsatzkritischen Dienste, kurz auch MCX genannt, die nicht nur MCPTT, sondern auch einsatzkritische Daten- (MCData) und Videodienste (MCVideo) umfassen, erfüllen strenge Anforderungen an Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit. Mit der Umstellung auf 3GPP-konforme Breitband-MCX werden gegenüber den traditionellen Schmalbandsystemen neue Funktionalitäten verfügbar – insbesondere werden die Datenraten und Abdeckung verbessert und künftig zahlreiche Multimedia-Anwendungen unterstützt. Vor der Markteinführung müssen 3GPP MCS-Dienste und -Geräte durch Prüflabore zertifiziert werden, die von Zertifizierungsstellen wie GCF, PTCRB oder CTIA akkreditiert sind. Bei der letzten Konferenz der Conformance Agreement Group (CAG) #78bis validierte Rohde & Schwarz die 3GPP MCS-Testfälle von Work Item 288 mit dem R&S TS-PCT Protocol Conformance Tester, der auf dem R&S CMX500 Radio Communication Tester sowie der R&S CONTEST Software basiert, die die Testsequenzen ausführt. Dieser Erfolg ermöglichte es dem GCF, den Arbeitspunkt zu aktivieren und offiziell mit den Konformitätstests für MCS-Geräte zu beginnen. Die Protokollkonformitäts-Testfälle wurden unter Verwendung des R&S CMX500 Radio Communication Testers entwickelt und erlauben es Ingenieuren, ihre MCS-Anwendungen und -Geräte unter realistischen Bedingungen zu bewerten. Der Prüfling stellt eine umfassende Echtzeitverbindung mit dem simulierten MCS-Netz her, sodass die relevanten Signalisierungs- und HF-Szenarien gemäß den 3GPP-Spezifikationen getestet werden können. Weitere Informationen über 3GPP-Konformitätstestlösungen von Rohde & Schwarz finden sich unter www.rohde-schwarz.com Kontakt für Medien:

Rohde & Schwarz Rohde & Schwarz steht in seinen drei Divisionen Test & Measurement, Technology Systems und Networks & Cybersecurity für eine sichere und vernetzte Welt. Seit 90 Jahren verschiebt der global agierende Technologiekonzern bei der Entwicklung von Spitzentechnologie die Grenzen des technisch Machbaren. Seine führenden Produkte und Lösungen befähigen Kunden aus Wirtschaft, Behörden und hoheitlichem Umfeld zur Gestaltung ihrer technologischen und digitalen Souveränität. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in München handelt unabhängig, langfristig und nachhaltig. Im Geschäftsjahr 2022/2023 (Juli bis Juni) erwirtschaftete Rohde & Schwarz einen Umsatz von 2,78 Milliarden Euro. Zum 30. Juni 2023 betrug die weltweite Zahl der Mitarbeitenden rund 13.800. R&S® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.

