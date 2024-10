Startseite A Luz -musikalisches Licht von NILO Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2024-10-18 09:28. Die neue Single „A Luz” - Das Licht – von NILO erscheint genau richtig, denn sie bringt musikalisches Licht in die dunklere Jahreszeit. Bunte Klänge aus Latin und Bossa Nova mit der sanften Stimme der Sängerin zaubern südamerikanischen Sommer in die Ohren. NILO bewegt sich in diesem Song nicht nur in ihrer Königsdisziplin, sondern bringt auch das für sie charakteristische Strahlen zum Ausdruck. NILO widmet sich seit 2007 dem Bossa Nova, den sie unter anderem auf Portugiesisch interpretiert. Neben einigen Coversongs aus dem Bossa Nova und Jazz beeinflusst die japanische Sprache und Ästhetik ihre Musik. Sie verbindet japanische Volkslieder und modernen Jazz, ergänzt mit Coverversionen von Anime-Songs und City Pop sowie Lo-fi und Neo Soul. NILO kann bei Smart & Nett für Veranstaltungen gebucht werden, insbesondere für japanische Themen passt sie sehr gut. Ihr Einzugsbereich umfasst ganz Europa. UPC 3617664899863

Release 18.10.2024 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.