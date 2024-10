Startseite Fpt industrial gibt gas und produziert seinen 100.000. erdgasmotor Pressetext verfasst von mepax am Fr, 2024-10-18 09:27. FPT Industrial, die Marke der Iveco Group, die sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von umweltfreundlichen Antriebssträngen spezialisiert hat, feiert einen beeindruckenden Meilenstein: die Produktion des 100.000. Erdgasmotors. Dieser Meilenstein wurde in der hochmodernen Produktionsstätte der Marke in Bourbon-Lancy, Frankreich, erreicht, wo sich auch die große Motorenfertigung befindet. Die Produktionsstätte von Bourbon-Lancy, deren Ursprünge auf das Jahr 1874 zurückgehen, ist heute ein Werk mit rund 1.200 Mitarbeitern, das ein Höchstmaß an Qualität und Produktivität bietet. Das Werk produziert seit 1997 die branchenweit bekannten Erdgasmotoren für Schwerlast-LKW und hat 2021 das World Class Manufacturing Gold Level, die höchstmögliche Einstufung für hervorragende Betriebsabläufe, erreicht. 2022 wurde es in das DOT (Driving Operations Together) überführt, ein ergebnisorientiertes Programm, das darauf abzielt, den Betrieb weltweit zu optimieren. Das Programm gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit und Qualität, verbessert den gesamten Markenbetrieb und trägt dazu bei, die Ziele erfolgreich zu erreichen und eine neue Kultur der Exzellenz anzuregen. Die Produktionsstätte von Bourbon-Lancy wurde zu einem der ersten „Advanced Mentor“-Werke des Programms. Das Werk ist auch für sein Engagement für Nachhaltigkeit bekannt, indem es die Auswirkungen seiner industriellen Aktivitäten minimiert und die biologische Vielfalt der Umgebung schützt. Es ist daher das perfekte Zuhause für die erfolgreichsten Erdgasmotoren der Branche. Der 100.000. Erdgasmotor ist ein XCURSOR 13 NG-Modell für den LKW-Markt. Dieser Multifuel-Basismotor liefert erstklassige Leistung, Drehmoment und Bremskraft. Darüber hinaus bietet der XCURSOR 13 NG (Markteinführung 2024) eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 8 % gegenüber der vorherigen Generation des 13-Liter-Motors sowie eine hohe Zuverlässigkeit und eine Lebensdauer von bis zu 1.200.000 km. Der Motor wurde nach dem WPI-Ansatz (Workplace Integration) entwickelt, um ein Qualitätsprodukt zu gewährleisten. Seit der Einführung der Cursor NG-Familie im Jahr 2004 hat das Werk über 45.000 Motoren (8-9-13-Liter-Modelle) produziert. Vincent Barbosa, Werksleiter der Produktionsstätte in Bourbon-Lancy, erklärte: „Dieser monumentale Meilenstein ist das Ergebnis der Kombination vieler Faktoren: branchenführendes Motorendesign, um der Marktnachfrage nachzukommen, hervorragende Produktionstechnik, um eine effiziente Fertigung zu ermöglichen, und das Engagement unserer motivierten Belegschaft, um die Produktionspläne einzuhalten und die Kundenzufriedenheit zu wahren. Zusammengenommen zeigen diese Stärken, dass wir beeindruckende Ziele erreichen können, wenn es darum geht, den Bedarf der Industrie an umweltfreundlichen Antriebssträngen zu decken.“ Erdgas ist eine von mehreren alternativen Antriebstechnologien, die von FPT Industrial angeboten werden. Dieser umweltfreundliche Kraftstoff reduziert die Schadstoffe und sorgt so für eine deutliche Verbesserung der Luftqualität, während er gleichzeitig durch seine geringeren CO2-Emissionen die globale Erwärmung abschwächt. Ergänzt werden diese Umweltvorteile durch die unglaublich effektive Geräuschreduzierung und den beeindruckenden Kraftstoffverbrauch, die mit der Technologie der stöchiometrischen Multipoint-Verbrennung einhergehen. FPT Industrial bietet heute die breiteste Erdgas-Motorenpalette auf dem Markt an, die Lösungen von 136 bis 520 PS für leichte, mittlere und schwere Fahrzeuge im Onroad-Segment und von 100 bis 266 PS für Offroad-Maschinen umfasst. FPT Industrial ist eine Marke der Iveco Group N.V. (EXM: IVG) die sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Verkauf von Antriebssträngen und Lösungen für On- und Offroad-Fahrzeuge sowie für Einsatzgebiete in der Schifffahrt und der Stromerzeugung spezialisiert hat. FPT Industrial beschäftigt weltweit über 8.000 Mitarbeiter an zehn Produktionsstandorten und in zehn Forschungs- und Entwicklungszentren. Das Unternehmen ist in fast 100 Ländern aktiv, seine weltweiten Verkaufs- und Customer Service-Abteilung unterstützen alle Kunden der Marke. Das umfangreiche Produktangebot beinhaltet sechs Motorfamilien mit einer Leistungsabgabe von 42 PS bis 1.000 PS, Getriebe mit einem maximalen Drehmoment von 500 Nm und Vorder- und Hinterachsen mit einer Bruttoachslast von 2,45 bis 32 t. FPT Industrial liefert das umfassendste Angebot an Motoren mit Erdgasantrieb auf dem Markt für industrielle Einsatzgebiete, mit einer Leistungsabgabe von 50 PS bis 520 PS. Eine eigene ePowertrain-Geschäftseinheit beschleunigt den Weg zur emissionsfreien Mobilität mit elektrischen Antriebssträngen, Batteriepacks und Batteriemanagementsystemen. Mit diesem umfangreichen Produktportfolio und der starken Ausrichtung auf die Bereiche Forschung & Entwicklung ist FPT Industrial ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Antriebstechnik und -lösungen. Mehr Informationen unter www.fptindustrial.com.

