Startseite Fpt industrial und tata daewoo blicken auf 20 jahre partnerschaft zurück Pressetext verfasst von mepax am Fr, 2024-10-18 09:23. FPT Industrial und Tata Daewoo Nutzfahrzeuge haben gerade 20 Jahre Partnerschaft gefeiert. Die Kombination aus LKW der Spitzenklasse und technologisch fortschrittlichen Motoren erweist sich als äußerst erfolgreich. FPT Industrial beliefert heute die gesamte Nutzfahrzeugpalette von Tata Daewoo mit einer Reihe von Euro VI-konformen Motoren mit einem Hubraum von 4 bis 13 Litern. Als globaler Motorenhersteller ist FPT Industrial stolz darauf, einen großen Nutzfahrzeughersteller wie Tata Daewoo dabei zu unterstützen, Wettbewerbsvorteile zu erzielen und seinen Marktanteil auszubauen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich FPT Industrial stets dafür eingesetzt, diesem renommierten Kunden optimale Motorlösungen zu liefern. Seit 2015 besteht diese Verpflichtung darin, die gesamte Palette der leichten, mittleren und schweren Nutzfahrzeuge von Tata Daewoo mit Euro-VI-konformen Motoren auszustatten. Seit Beginn der Zusammenarbeit wurden rund 90.000 Motoren an den Partner geliefert. Ein wesentliches Merkmal der aktuellen Motoren ist das von FPT Industrial entwickelte, regenerationsfreie High Efficiency SCR-System (HI-eSCR). HI-eSCR sorgt dafür, dass die Nutzfahrzeuge von Tata Daewoo die Euro VI-Grenzwerte für Stickoxide (NOx) allein durch das selektive katalytische Reduktionssystem (ohne Abgasrückführung) einhalten. Die AGR-freie Architektur sorgt für eine optimale Verbrennung, was zu einem niedrigen Kraftstoffverbrauch und hoher Leistung führt, unterstützt durch fortschrittliche Einspritz- und Luftaufbereitungssysteme. Mit Blick auf neue Entwicklungen wird das Forschungs- und Entwicklungszentrum am Hauptsitz von Tata Daewoo Commercial Vehicle in Gunsan, Südkorea, weiterhin von der lokalen technischen Unterstützung von FPT Industrial plus der Markenkompetenz in Turin, Italien, unterstützt. „Wir arbeiten derzeit gemeinsam mit Tata Daewoo Commercial Vehicle an der nächsten Produktentwicklung und der weiteren Reduzierung der CO2-Emissionen“, sagte Claudio Passerini, Vice President, FPT Industrial Sales & Marketing, FPT Industrial. „Diese Aktivität ist bezeichnend für unsere strategische Partnerschaft und der Grund dafür, dass sie sich in den letzten 20 Jahren als so erfolgreich erwiesen hat. Kommerziellen und technologischen Erfolg auf diesem Markt zu erzielen ist äußerst fordernd, aber wir haben dieselben Ambitionen: Wir bieten kommerzielle Transportlösungen an, die es Kunden in der ganzen Welt ermöglichen, effiziente und profitable Geschäfte zu führen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. Die enge Zusammenarbeit mit unseren OEM-Partnern liefert Ergebnisse, auf die wir alle stolz sein können.“ Tata Daewoo Commercial Vehicle wurde im Jahr 2002 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tata Motors. FPT Industrial ist eine Marke der Iveco Group N.V. (EXM: IVG) die sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Verkauf von Antriebssträngen und Lösungen für On- und Offroad-Fahrzeuge sowie für Einsatzgebiete in der Schifffahrt und der Stromerzeugung spezialisiert hat. FPT Industrial beschäftigt weltweit über 8.000 Mitarbeiter an zehn Produktionsstandorten und in zehn Forschungs- und Entwicklungszentren. Das Unternehmen ist in fast 100 Ländern aktiv, seine weltweiten Verkaufs- und Customer Service-Abteilung unterstützen alle Kunden der Marke. Das umfangreiche Produktangebot beinhaltet sechs Motorfamilien mit einer Leistungsabgabe von 42 PS bis 1.000 PS, Getriebe mit einem maximalen Drehmoment von 500 Nm und Vorder- und Hinterachsen mit einer Bruttoachslast von 2,45 bis 32 t. FPT Industrial liefert das umfassendste Angebot an Motoren mit Erdgasantrieb auf dem Markt für industrielle Einsatzgebiete, mit einer Leistungsabgabe von 50 PS bis 520 PS. Eine eigene ePowertrain-Geschäftseinheit beschleunigt den Weg zur emissionsfreien Mobilität mit elektrischen Antriebssträngen, Batteriepacks und Batteriemanagementsystemen. Mit diesem umfangreichen Produktportfolio und der starken Ausrichtung auf die Bereiche Forschung & Entwicklung ist FPT Industrial ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Antriebstechnik und -lösungen. Mehr Informationen unter www.fptindustrial.com. FPT Industrial S.p.A.

