Pepperl+Fuchs wird Technologiepartner im IGEL Ready-Programm

Pepperl+Fuchs ist jetzt Technologiepartner im neuen IGEL Ready-Programm des Next-Gen Edge OS-Anbieters für Cloud-Arbeitsplätze. Pepperl+Fuchs bietet ein nahtloses Portfolio an Thin Clients von Leitwarten bis hin zu Gefahrenbereichen der Zone 1/21. Mit der VisuNet-Produktfamilie bietet Pepperl+Fuchs Benutzern eine Vielzahl von HMI-Systemen und -Lösungen für zahlreiche Anforderungen in der Prozessindustrie. Das Portfolio an industriellen Mensch-Maschine-Schnittstellen umfasst robuste Industriemonitore, industrielle Box Thin Clients sowie passende Peripheriegeräte. Bei kundenspezifischen HMI-Lösungen setzt Pepperl+Fuchs die Kundenanforderungen passgenau um und bietet damit die perfekte Lösung für die jeweilige Anwendung. Ob modulares Design, Einhaltung der GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practice) oder Eignung für die Verwendung im Freien: Das Portfolio der VisuNet-Industriemonitore umfasst verschiedene Serien für zahlreiche Anwendungen in der Prozessindustrie. Die Industriemonitore von Pepperl+Fuchs sind alle äußerst robust und leicht zu reinigen. Die Serien VisuNet GXP und VisuNet FLX beeindrucken zudem mit einem modularen Design, das den einfachen Austausch von Komponenten ermöglicht. So bieten die Monitorlösungen von Pepperl+Fuchs maximale Flexibilität für Ihre Aufgaben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Thin Clients, die in Büroumgebungen verwendet werden, sind die industriellen Box Thin Clients (BTC) von Pepperl+Fuchs für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen geeignet. Aufgrund ihrer robusten Gehäuse aus Aluminium können diese Geräte anspruchsvollsten Bedingungen standhalten und eignen sich für den Dauerbetrieb rund um die Uhr. Damit ermöglichen die BTCs stets einen zuverlässigen Zugriff auf virtualisierte Anwendungen und Informationen von zentralen Servern. „Die Zukunft des Enterprise Computing liegt in der Cloud, und das IGEL Ready-Programm für Technologiepartner erleichtert es jedem Unternehmen, seine Anwendungen auf virtuellen Desktops und Cloud-Arbeitsplätzen bereitzustellen. So erreicht diese Technologie einen neuen und relevanten Markt, während gleichzeitig ein erstklassiger Kundenservice ermöglicht wird", so Divya Saggar, Director, IGEL Ready. „Wir begrüßen Pepperl+Fuchs in unserem wachsenden Ökosystem von mehr als 100 IGEL Ready-Partnern und freuen uns, dass sie Teil dieser wichtigen Validierungsinitiative in der Computing-Branche für Endnutzer werden." IGEL Ready wurde im Juli 2020 gegründet und ist ein wachsendes Ökosystem von mehr als 100 Technologiepartnern, die Hardware-, Software- und Peripherielösungen anbieten, die für die Verwendung mit IGEL OS verifiziert wurden. Damit ist sichergestellt, dass diese Lösungen eine leistungsstarke, produktive und sichere Benutzererfahrung für digitale Arbeitsplätze in modernen Arbeitsumgebungen bieten. In einer Zeit, in der Kunden und ihre Mitarbeiter einen zuverlässigen, reibungslosen Zugriff auf Tools, Anwendungen und Services benötigen, hilft IGEL Ready dabei, Produktkompatibilität und Produktivität sicherzustellen, um Geschäftskontinuität und Wachstum zu unterstützen. Das IGEL Ready-Programm stellt sicher, dass Partneranwendungen validiert und geteilt werden und die Kunden Zugriff auf aktualisierte und sichere Software haben. Dank des dynamischen Ökosystems können die Kunden im IGEL Ready Showcase kompatible Geräte und Partneranwendungen finden. Weitere Informationen finden Sie auf der „IGEL Ready Showcase"-Seite von Pepperl+Fuchs: https://www.igel.de/ready/showcase-partners/pepperlfuchs-se/ Bildunterschrift IGEL READY Pepperl+Fuchs-Hardware

https://myconvento.com/public/get_file.php?id=enc2_TlZkaGNFMWtiVXRUVFROQ... Bildunterschrift Pepperl+Fuchs Thin Clients mit vorinstalliertem IGEL OS

https://myconvento.com/public/get_file.php?id=enc2_YjBaTE0yeHlNbVJ4Y20xU... Über Pepperl+Fuchs

Mit weltweit 6.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Pepperl+Fuchs in 2021 einen Umsatz von 790 Mio. Euro. Die Unternehmensgruppe zählt zu den führenden Unternehmen für industrielle Sensorik und Explosionsschutz. Der Stammsitz in Mannheim ist das Zentrum dieser technischen Expertise. Hier forschen und entwickeln die Ingenieure und Spezialisten an neuesten Technologien und Produkten. Das Familienunternehmen wurde 1945 gegründet und ist heute mit mehr als 40 Gesellschaften auf 6 Kontinenten.

Die globale Präsenz erlaubt es, die Vorteile zweier Welten zu kombinieren: höchste technische Standards mit effizienten, kostengünstigen Produktionsmöglichkeiten. Pepperl+Fuchs hat sich als Partner weltweit agierender Anwender von Automatisierungstechnik etabliert und bietet das umfassendste Portfolio bewährter Komponenten für die Anforderungen der Fertigungsautomation und der Prozessautomation. Pepperl + Fuchs SE

Lilienthalstraße 200

68307 Mannheim

GERMANY

pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Tel.:+49 (0) 621 776-1111

Fax: +49 (0) 621 776-271111

SCHMITT Irmtraud

Phone : +49 (0) 621 776-1215

Fax : +49 (0) 621 776-2505

