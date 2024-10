Startseite Google wird sterben - Es ist nur eine Frage der Zeit! Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-10-17 17:45. Die klassische Google-Suche befördert sich immer mehr ins aus. Mit KI-basierten Systemen, die Antworten (Google AI Overviews) direkt liefern, wird die mühsame Recherche von Link zu Link zum Auslaufmodell. Die Zeit der klassischen Suchmaschinen-Rankings ist somit gezählt. Und wer sich darauf verlässt, dass Google & Co. wie eh und je funktionieren, der irrt gewaltig. Das bisherige Suchparadigma - Stichwort eingeben, zehn Links abgrasen, die Mühe der Informationssuche - wird von KI komplett auf den Kopf gestellt. Mit Systemen wie ChatGPT oder Google Gemini kommunizieren wir in vollen Sätzen, nicht mit rudimentären Keywords. Willkommen in der Ära der "Antwortmaschinen wie z.B. Perplexity oder SearchGPT"! Die bewährte Lösung von TEXTER & SEO Österreich für diese neue Herausforderung lautet: 100% von echten Menschen geschriebene, ganzheitliche SEO-Inhalte mit Ki-Insights, die von monatlich fortlaufenden Offpage-SEO-Maßnahmen zielgerichtet unterfüttert werden! Schlussendlich müssen reale Menschen etwas kaufen, und nicht irgendwelche Bots sinnlose Statistiken generieren, die nichts aussagen. Was wirklich zählt, sind messbare Leads & Sales! Jetzt maßgeschneiderte SEO Content Strategie für nachhaltiges Wachstum anfragen! NR. 1 SEO ÖSTERREICH - Wer an Menschen verkauft, der muss auch für diese schreiben! TEXTER & SEO Österreich ist die bessere Alternative zur SEO Agentur! - www.seo-textagentur.at 15 J. Erfahrung & KI-Spezialknowhow 100% real human seo - natural language optimized for selling! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Nr. 1 SEO Österreich | Senior SEO & Texter für Content Marketing

Über Texter & SEO Österreich: TEXTER & SEO Österreich ist kein SEO Texter Freelancer, Content Marketing Texter oder Online Marketing Texter, sondern eine interdisziplinäre SEO-Textagentur, die alle wesentlichen Bereiche des modernen Online-Marketing abdeckt: SEO Content, semantische Analyse, holistische Themencluster, Onpage, Offpage, Technik, Google Ads, Webdesign, Content Marketing, Texte aller Art, Sales Funnels und User Experience (UX).

