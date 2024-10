Startseite Exotec erhält Zertifizierung nach Cybersecurity-Norm ISO 27001:2022 für Einhaltung höchster Sicherheitsstandards Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-10-17 11:27. Landshut, 17. Oktober 2024 - Exotec®, ein global agierendes Unternehmen, das skalierbare Robotiksysteme für die Intralogistik entwickelt und als Lagerautomatisierungslösung realisiert, hat die Zertifizierung entsprechend der ISO 27001:2022-Norm erhalten. Der Standard definiert die Anforderungen, die Managementsysteme für die Informationssicherheit erfüllen müssen, und bietet zusätzlich eine Anleitung für deren Einrichtung, Implementierung, Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung. Die Zahl der Cyberangriffe steigt seit Jahren. Deshalb möchte Exotec proaktiv sicherstellen, dass die angebotenen Produkte und Services weltweit sicher sind. Somit hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, die höchsten internationalen Standards entsprechen. Die Intralogistik ist ein kritischer Bereich und Exotec zählt Unternehmen mit höchsten Cybersecurity-Anforderungen zu seinem Kundenstamm. Mit einem dreistufigen Ansatz, der technische, funktionale und organisatorische Sicherheit umfasst, hat Exotec für seine Robotersysteme Schutzmaßnahmen auf dem Stand modernster Technik eingeführt. Von der 24/7-Überwachung bis hin zu umfassenden Mitarbeiterschulungen zur Erkennung von Cyber-Bedrohungen investiert das Unternehmen in die Sicherheit aller seiner Systeme und Daten. Die nun erfolgte ISO-Zertifizierung ist das Ergebnis der funktionsübergreifenden Arbeit des vergangenen Jahres. Sie ist der Beleg für den proaktiven Datenschutz sowie dem Schutz vor Hackerangriffen oder unbefugt erfolgendem Zugriff. Darüber hinaus gewährleistet sie die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz. Die Zertifizierung beinhaltet regelmäßige Audits und eine vollständige Rezertifizierung alle drei Jahre, sodass Exotec stets ein hohes Maß an Standards einhält. "Die Zertifizierung nach ISO 27001 ist ein weiterer Schritt in unserem globalen Ansatz zur kontinuierlichen Verbesserung. Wir investieren weiterhin in diesen Bereich, um sicherzustellen, dass unsere Kunden keine vermeidbaren Unterbrechungen oder Schäden erleiden", sagt Herve Lautier, Chief Information Officer bei Exotec. "Wir haben einen proaktiven Ansatz gewählt und unseren Sicherheitsrahmen weiterentwickelt, da die Risiken technisch immer komplexer werden. Wir sind bestrebt, potenzielle zukünftige Herausforderungen zu antizipieren und unsere Kunden vor den sich entwickelnden Cyber-Bedrohungen zu schützen." "Cybersicherheit hat für Daher höchste Priorität, und die ISO 27001-Zertifizierung von Exotec ist ein wichtiger Meilenstein", sagte Quentin Juste, Logistics Transformation Project Manager bei Daher. "Diese Zertifizierung stärkt das Vertrauen in unsere Partnerschaft weiter und unterstreicht das langfristige Bestreben von Exotec, jederzeit die höchsten Cybersecurity-Standards einzuhalten." Exotec ist ein global agierendes Unternehmen, das Lagerroboter für die größten Marken der Welt herstellt. Das Unternehmen kombiniert das Beste aus Hard- und Software, um elegante Lagerrobotersysteme anzubieten, die die Betriebseffizienz optimieren, die Ausfallsicherheit erhöhen und die Arbeitsbedingungen für Lagerarbeiter verbessern. Mehr als 50 branchenführende Marken wie Gap Inc, Carrefour, Decathlon und UNIQLO vertrauen auf Exotec, um ihre Betriebsabläufe an mehr als 100 Standorten weltweit zu verbessern. Erfahren Sie mehr auf Exotec.com. Kontakt

Exotec Deutschland GmbH

Sabrina Seubert

Rödersteinstraße 6

84034 Landshut

0173 7830182

https://www.exotec.com/de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten